Frankreichs Haushalt kurz vor der Verabschiedung

Nach vier Monaten heftiger Debatten kÃ¶nnte Frankreich am Montag seinen Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr bekommen. Wenn die Regierung wie erwartet in der Nationalversammlung zwei Misstrauensvoten Ã¼bersteht, ist das Gesetz verabschiedet. Das Budget sieht erhÃ¶hte Verteidigungsausgaben vor und soll das Defizit auf unter fÃ¼nf Prozent des Bruttoinlandsprodukts senken.



Premierminister SÃ©bastien Lecornu hatte am Freitag die Verabschiedung des Haushalts ohne abschlieÃŸende Abstimmung mit Hilfe des Verfassungsparagrafen 49.3 eingeleitet. UrsprÃ¼nglich hatte er sich verpflichtet, auf dieses Verfahren zu verzichten. Als sich nach monatelangen Verhandlungen kein Kompromiss abzeichnete, griff er dennoch auf den Paragrafen 49.3 zurÃ¼ck. Dieser ermÃ¶glicht die Verabschiedung, wenn die Regierung anschlieÃŸende Misstrauensvoten Ã¼bersteht.Â



Um den Sturz der Regierung zu verhindern, hatte Lecornu den Sozialisten mehrere ZugestÃ¤ndnisse gemacht. Damit hatte er erreicht, dass die Sozialisten, auf deren Stimmen es angekommen wÃ¤re, die MisstrauensantrÃ¤ge nicht unterstÃ¼tzten.Â



Sowohl das linke Lager - ohne die Sozialisten - als auch die rechtspopulistische Fraktion des Rassemblement National (RN) hatten am Freitag je einen Misstrauensantrag eingereicht. DarÃ¼ber debattiert die Nationalversammlung ab 17.00 Uhr. Mit einer Abstimmung wird am Abend gerechnet. Wenn die AntrÃ¤ge wie erwartet nicht die Mehrheit von 289 Stimmen erreichen, ist das Haushaltsgesetz damit verabschiedet.Â



RN-Regierungschefin Marine Le Pen warf dem Regierungschef vor, "die Sozialisten gekauft" zu haben und damit das Defizit weiter zu verschlimmern. Der Chef des Rechnungshofs, Pierre Moscovici, zeigte sich "erleichtert", dass Frankreich endlich einen Haushalt bekomme. Dieser werde allerdings nicht schnell genug zu einer Verringerung des Defizits fÃ¼hren, warnte er.Â



Lecornu hatte das Haushaltsdefizit ursprÃ¼nglich auf 4,7 Prozent verringern wollen, nach der jÃ¼ngsten Fassung liegt das Ziel bei unter fÃ¼nf Prozent, aber immer noch deutlich Ã¼ber der EU-Obergrenze von drei Prozent. 2025 hatte das Defizit bei 5,4 Prozent gelegen.Â



Als ZugestÃ¤ndnis an die Sozialisten gilt das Beibehalten einer Sondersteuer fÃ¼r groÃŸe Unternehmen, die Lecornu eigentlich abschaffen wollte. Zudem soll Mensa-Essen weiter subventioniert werden, so dass alle Studierenden Mahlzeiten fÃ¼r einen Euro erhalten kÃ¶nnen.



Frankreich steht angesichts einer Rekordverschuldung von 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unter Druck, seine Staatsfinanzen zu sanieren.Â