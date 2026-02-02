Politik

Frankreichs Haushalt kurz vor der Verabschiedung

  • AFP - 2. Februar 2026, 12:04 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs Haushalt kurz vor der Verabschiedung
SÃ©bastien Lecornu
Bild: AFP

Nach vier Monaten heftiger Debatten kÃ¶nnte Frankreich am Montag seinen Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr bekommen. Wenn die Regierung wie erwartet in der Nationalversammlung zwei Misstrauensvoten Ã¼bersteht, ist das Gesetz verabschiedet.

Nach vier Monaten heftiger Debatten kÃ¶nnte Frankreich am Montag seinen Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr bekommen. Wenn die Regierung wie erwartet in der Nationalversammlung zwei Misstrauensvoten Ã¼bersteht, ist das Gesetz verabschiedet. Das Budget sieht erhÃ¶hte Verteidigungsausgaben vor und soll das Defizit auf unter fÃ¼nf Prozent des Bruttoinlandsprodukts senken.

Premierminister SÃ©bastien Lecornu hatte am Freitag die Verabschiedung des Haushalts ohne abschlieÃŸende Abstimmung mit Hilfe des Verfassungsparagrafen 49.3 eingeleitet. UrsprÃ¼nglich hatte er sich verpflichtet, auf dieses Verfahren zu verzichten. Als sich nach monatelangen Verhandlungen kein Kompromiss abzeichnete, griff er dennoch auf den Paragrafen 49.3 zurÃ¼ck. Dieser ermÃ¶glicht die Verabschiedung, wenn die Regierung anschlieÃŸende Misstrauensvoten Ã¼bersteht.Â 

Um den Sturz der Regierung zu verhindern, hatte Lecornu den Sozialisten mehrere ZugestÃ¤ndnisse gemacht. Damit hatte er erreicht, dass die Sozialisten, auf deren Stimmen es angekommen wÃ¤re, die MisstrauensantrÃ¤ge nicht unterstÃ¼tzten.Â 

Sowohl das linke Lager - ohne die Sozialisten - als auch die rechtspopulistische Fraktion des Rassemblement National (RN) hatten am Freitag je einen Misstrauensantrag eingereicht. DarÃ¼ber debattiert die Nationalversammlung ab 17.00 Uhr. Mit einer Abstimmung wird am Abend gerechnet. Wenn die AntrÃ¤ge wie erwartet nicht die Mehrheit von 289 Stimmen erreichen, ist das Haushaltsgesetz damit verabschiedet.Â 

RN-Regierungschefin Marine Le Pen warf dem Regierungschef vor, "die Sozialisten gekauft" zu haben und damit das Defizit weiter zu verschlimmern. Der Chef des Rechnungshofs, Pierre Moscovici, zeigte sich "erleichtert", dass Frankreich endlich einen Haushalt bekomme. Dieser werde allerdings nicht schnell genug zu einer Verringerung des Defizits fÃ¼hren, warnte er.Â 

Lecornu hatte das Haushaltsdefizit ursprÃ¼nglich auf 4,7 Prozent verringern wollen, nach der jÃ¼ngsten Fassung liegt das Ziel bei unter fÃ¼nf Prozent, aber immer noch deutlich Ã¼ber der EU-Obergrenze von drei Prozent. 2025 hatte das Defizit bei 5,4 Prozent gelegen.Â 

Als ZugestÃ¤ndnis an die Sozialisten gilt das Beibehalten einer Sondersteuer fÃ¼r groÃŸe Unternehmen, die Lecornu eigentlich abschaffen wollte. Zudem soll Mensa-Essen weiter subventioniert werden, so dass alle Studierenden Mahlzeiten fÃ¼r einen Euro erhalten kÃ¶nnen.

Frankreich steht angesichts einer Rekordverschuldung von 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unter Druck, seine Staatsfinanzen zu sanieren.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an
    Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an

    BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt fÃ¼r die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth angeordnet. Dies teilte die Sprecherin

    Mehr
    Umfrage: CDU in Hessen verliert an Zustimmung - AfD zweitstÃ¤rkste Kraft
    Umfrage: CDU in Hessen verliert an Zustimmung - AfD zweitstÃ¤rkste Kraft

    Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. In einer am Montag vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichten Umfrage

    Mehr
    Verbindungen zu Epstein: Britischer Ex-Botschafter Mandelson verlÃ¤sst Labour-Partei
    Verbindungen zu Epstein: Britischer Ex-Botschafter Mandelson verlÃ¤sst Labour-Partei

    Nach seiner Absetzung vom Posten des britischen Botschafters in den USA wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein im vergangenen September

    Mehr
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Babymilchskandal: Zwei franzÃ¶sische Hersteller nehmen Produkte vom Markt
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Video von brennendem Unfallofer: Polizei in Bayern ermittelt gegen Gaffer
    Video von brennendem Unfallofer: Polizei in Bayern ermittelt gegen Gaffer
    Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren
    Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren
    Ãœberschwemmungen in Mosambik: EU stellt weitere zwei Millionen Euro fÃ¼r Hilfe bereit
    Ãœberschwemmungen in Mosambik: EU stellt weitere zwei Millionen Euro fÃ¼r Hilfe bereit
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen
    Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr in beide Richtungen

    Top Meldungen

    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das

    Mehr
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts