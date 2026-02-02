Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die Forderung abgelehnt, Zahnarztleistungen nicht mehr durch die gesetzliche Krankenversicherung zu erstatten. Diese werde "nicht umgesetzt", erklÃ¤rte Warken am Montag in Berlin. "Das schlieÃŸe ich aus, denn es wÃ¤re eine Abkehr des Kerngedankens unseres Solidarsystems". Zudem widerspreche dies "dem Ziel, PrÃ¤vention zu stÃ¤rken".
Der Wirtschaftsrat der CDU hatte am Wochenende eine Reihe von SparvorschlÃ¤gen zur Entlastung der Sozial- und Gesundheitssysteme verÃ¶ffentlicht. Dazu gehÃ¶rte auch die Forderung, dass Zahnarztbesuche nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden sollen. Trotz der Parteibezeichnung im Namen ist der Wirtschaftsrat keine Teilorganisation der CDU, sondern ein eigenstÃ¤ndiger parteinaher Verein.
Politik
Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
- AFP - 2. Februar 2026, 13:17 Uhr
