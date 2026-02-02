Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

Boris Rhein am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie des Wirtschaftsrats der CDU.



Der "Bild" (Dienstagsausgabe) sagte Rhein: "Leistungseinschnitte fÃ¼r LeistungstrÃ¤ger lehne ich klar ab." Stattdessen forderte er mehr Respekt vor Leistung und warnte vor neuer sozialer KÃ¤lte.



Rhein erklÃ¤rte weiter: "Die VorschlÃ¤ge von MIT und Wirtschaftsrat zu EinschrÃ¤nkungen bei Teilzeit und Gesundheitsleistungen wie Zahnarztbehandlungen entsprechen nicht meiner Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit." FÃ¼r ihn stehe die CDU traditionell fÃ¼r die Anerkennung von Leistung. Notwendig seien mehr Anreize fÃ¼r diejenigen, die sich einbringen wollten, sowie konsequentere Sanktionen fÃ¼r jene, die sich verweigerten.



Zuvor hatte der Wirtschaftsrat der CDU gefordert, Zahnarztleistungen kÃ¼nftig nicht mehr Ã¼ber das Umlageverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung zu finanzieren. Gesetzlich Versicherte mÃ¼ssten Zahnbehandlungen demnach selbst bezahlen oder eine private Zusatzversicherung abschlieÃŸen. Der WirtschaftsflÃ¼gel MIT hatte vergangene Woche vorgeschlagen, die Teilzeitarbeit einzuschrÃ¤nken.

