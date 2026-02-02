Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) lÃ¤sst sein Fernsehprogramm ab sofort technisch vom SÃ¼dwestrundfunk (SWR) ausspielen. Damit werde eine Millionensumme eingespart, teilte der WDR am Montag im nordrhein-westfÃ¤lischen KÃ¶ln mit. Der Sender schlieÃŸe sich der "ARD-Sendeabwicklung SÃ¼d" an, Ã¼ber die neben SWR und WDR die Fernsehprogramme des Bayerischen Rundfunks, Hessischen Rundfunks und des SaarlÃ¤ndischen Rundfunks gesendet werden.Â
Die technische Ausspielung des WDR-Programms erfolgt demnach aus dem SWR-Landesfunkhaus in Baden-Baden. Die redaktionelle Verantwortung fÃ¼r das Programm liege weiter komplett beim WDR, erklÃ¤rte Intendantin Katrin Vernau. "Die gemeinsame Sendeabwicklung ist extrem effizient und ermÃ¶glicht uns in der ARD Einsparungen in MillionenhÃ¶he." Es wÃ¼rden Ressourcen fÃ¼r die digitalen Angebote gewonnen.
Politik
Millionen-Einsparung: WDR lÃ¤sst Fernsehprogramm technisch vom SWR ausspielen
- AFP - 2. Februar 2026, 15:33 Uhr
Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) lÃ¤sst sein Fernsehprogramm ab sofort technisch vom SÃ¼dwestrundfunk (SWR) ausspielen. Damit werde eine Millionensumme eingespart, teilte der WDR in KÃ¶ln mit.
