Trump setzt auf "Deal" mit Kuba - Verhandlungen nach seinen Angaben im Gange

Schlange von Autos vor einer Tankstelle in Havanna

Die USA verhandeln nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump mit dem kommunistischen Kuba Ã¼ber ein Abkommen. 'Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba schlieÃŸen', sagte Trump.

Die USA verhandeln laut PrÃ¤sident Donald Trump derzeit mit dem kommunistisch regierten Kuba Ã¼ber ein Abkommen. Trump zeigte sich am Sonntag zuversichtlich, dass eine solche Vereinbarung zustande kommen wird: "Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba abschlieÃŸen." Welche Themen darin geregelt werden sollen, erlÃ¤uterte Trump nicht. Das AuÃŸenministerium in Kuba erklÃ¤rte, Kuba sei zu einem "respektvollen und gegenseitigen Dialog" mit den USA bereit.



Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-MilitÃ¤reinsatz hatte Trump deutlich gemacht, dass er auch andere LÃ¤nder im Visier hat - darunter Kuba. Ein militÃ¤risches Eingreifen sei dort aber nicht nÃ¶tig, denn ohne das Ã–l aus Venezuela werde die kommunistische Herrschaft in Havanna ohnehin zusammenbrechen, sagte Trump damals.Â



Am Sonntag teilte der US-PrÃ¤sident dann mit, dass seine Regierung derzeit mit den "hÃ¶chsten Vertretern" in Havanna Ã¼ber ein Abkommen spreche. "Wir werden sehen, was passiert", fÃ¼gte er hinzu. Trump verfolgt derzeit auch einen AnnÃ¤herungskurs gegenÃ¼ber Venezuela, obwohl die dortige Regierung weiterhin von Vertrauten Maduros kontrolliert wird.



Das kubanische AuÃŸenministerium bestÃ¤tigte Verhandlungen mit den USA nicht. Es beteuerte jedoch, dass Kuba keine "Bedrohung fÃ¼r die Sicherheit der Vereinigten Staaten" darstelle. Es gebe "keine auslÃ¤ndischen MilitÃ¤r- oder GeheimdienststÃ¼tzpunkte" auf der Insel, hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung des Ministeriums.Â



Moskau kritisierte unterdessen den von der US-Regierung ausgeÃ¼bten Druck auf Kuba als "inakzeptabel". AuÃŸenminister Sergej Lawrow telefonierte nach Angaben seines Ministeriums mit seinem kubanischen Kollegen Bruno RodrÃ­guez. Dabei habe Lawrow bekrÃ¤ftigt, dass Russland "den auf Kuba ausgeÃ¼bten wirtschaftlichen Druck, darunter die Behinderung der Versorgung der Insel mit Energieressourcen", ablehne. Russland ist ein enger VerbÃ¼ndeter Kubas.



Der karibische Inselstaat hatte sich in den vergangenen 25 Jahren zunehmend auf venezolanisches ErdÃ¶l verlassen, das im Rahmen eines mit Maduros VorgÃ¤nger Hugo ChÃ¡vez geschlossenen Abkommens geliefert wurde. Einige Tage nach dem US-Armeeeinsatz in Venezuela lieÃŸ Trump dann aber die Ã–llieferungen aus dem sÃ¼damerikanischen Land nach Kuba unterbinden. Er rate Havanna "dringend, einen Deal abzuschlieÃŸen, bevor es zu spÃ¤t ist", warnte der US-PrÃ¤sident damals.



Am vergangenen Donnerstag verstÃ¤rkte Trump dann den wirtschaftlichen Druck auf Kuba weiter: Staaten, die ErdÃ¶l an das Land liefern, drohte er in einem Dekret mit zusÃ¤tzlichen US-ZÃ¶llen. Die kubanische Regierung bezeichnete dies als "brutalen Akt der Aggression". Nach Trumps Drohungen gegen Kubas Ã–llieferanten bildeten sich lange Schlangen vor Tankstellen in Havanna.Â



Trump sagte am Sonntag vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida: "Kuba ist ein gescheiterter Staat. Das ist er schon lange, aber jetzt fehlt ihm Venezuela, das ihn stÃ¼tzt."Â



Die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum teilte ihrerseits mit, dass ihre Regierung humanitÃ¤re Hilfslieferungen nach Kuba plane, darunter "Lebensmittel und andere Produkte". Zudem arbeite sie an einer diplomatischen LÃ¶sung, um trotz der von Washington angedrohten ZÃ¶lle weiter ErdÃ¶l an das Land zu liefern. Mexiko war bisher ebenfalls ein wichtiger Ã–llieferant fÃ¼r Kuba.



Kuba steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Immer wieder haben die Menschen mit Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter mehr als 20 Stunden dauern. Der nur etwa 145 Kilometer von der SÃ¼dspitze Floridas entfernte Karibikstaat unterliegt seit 1962 einem US-Wirtschaftsembargo.