Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht

Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten, wie die Polizei in Hamburg am Montag mitteilte. Ein VerdÃ¤chtiger wurde bei den Zugriffen am Donnerstag und Freitag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen.



Den Angaben zufolge geht es um den Vorwurf des gewerbsmÃ¤ÃŸigen illegalen Waffenhandels. Die Ermittlungen richten sich gegen neun MÃ¤nner im Alter zwischen 32 und 61 Jahren. Ein zweiter Beschuldigter wurde bereits einige Tage vor der Razzia in Untersuchungshaft genommen. Am Donnerstag durchsuchten EinsatzkrÃ¤fte dann zehn Wohnungen, sechs mutmaÃŸliche Warenlager und einen Kulturverein in den drei LÃ¤ndern.



Der Schwerpunkt der Razzia lag in Hamburg und Schleswig-Holstein. In einem Lager stieÃŸen die Beamten nach eigenen Angaben auÃŸerdem auf "palettenweise mutmaÃŸliche Hehlerware, darunter hochwertige Kfz-Teile und Elektronikartikel". Dem Zugriff vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Hamburgs. An der Razzia waren KrÃ¤fte von Polizei, Bundespolizei und Zoll beteiligt.