Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten, wie die Polizei in Hamburg am Montag mitteilte. Ein VerdÃ¤chtiger wurde bei den Zugriffen am Donnerstag und Freitag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen.
Den Angaben zufolge geht es um den Vorwurf des gewerbsmÃ¤ÃŸigen illegalen Waffenhandels. Die Ermittlungen richten sich gegen neun MÃ¤nner im Alter zwischen 32 und 61 Jahren. Ein zweiter Beschuldigter wurde bereits einige Tage vor der Razzia in Untersuchungshaft genommen. Am Donnerstag durchsuchten EinsatzkrÃ¤fte dann zehn Wohnungen, sechs mutmaÃŸliche Warenlager und einen Kulturverein in den drei LÃ¤ndern.
Der Schwerpunkt der Razzia lag in Hamburg und Schleswig-Holstein. In einem Lager stieÃŸen die Beamten nach eigenen Angaben auÃŸerdem auf "palettenweise mutmaÃŸliche Hehlerware, darunter hochwertige Kfz-Teile und Elektronikartikel". Dem Zugriff vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Hamburgs. An der Razzia waren KrÃ¤fte von Polizei, Bundespolizei und Zoll beteiligt.
Brennpunkte
Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht
- AFP - 2. Februar 2026, 15:59 Uhr
Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten.
Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten, wie die Polizei in Hamburg am Montag mitteilte. Ein VerdÃ¤chtiger wurde bei den Zugriffen am Donnerstag und Freitag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen.
Weitere Meldungen
Russland hat den neuen Termin einer GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ab Mittwoch bestÃ¤tigt. Aufgrund vonMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Fraktionsvize Konstantin von Notz wertet die Razzia wegen mutmaÃŸlich illegaler Exporte nach Russland als Beleg fÃ¼r die WirksamkeitMehr
Ein frÃ¼herer HÃ¤ftling im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba darf einem Urteil vom Montag zufolge wieder nach Deutschland kommen. Der aus Mauretanien stammende Mann hatMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des DeutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤tMehr