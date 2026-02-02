Brennpunkte

Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht

  • AFP - 2. Februar 2026, 15:59 Uhr
Bild vergrößern: Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler: Rund 20 Objekte im Norden durchsucht
Patronen
Bild: AFP

Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten.

Bei einer Razzia gegen mutmaÃŸliche WaffenhÃ¤ndler haben Polizei und Zoll in Norddeutschland rund 20 Objekte durchsucht. EinsatzkrÃ¤fte beschlagnahmten dabei unter anderem rund 4000 Schuss Munition, drei scharfe Pistolen sowie Blend- und Rauchgranaten, wie die Polizei in Hamburg am Montag mitteilte. Ein VerdÃ¤chtiger wurde bei den Zugriffen am Donnerstag und Freitag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen.

Den Angaben zufolge geht es um den Vorwurf des gewerbsmÃ¤ÃŸigen illegalen Waffenhandels. Die Ermittlungen richten sich gegen neun MÃ¤nner im Alter zwischen 32 und 61 Jahren. Ein zweiter Beschuldigter wurde bereits einige Tage vor der Razzia in Untersuchungshaft genommen. Am Donnerstag durchsuchten EinsatzkrÃ¤fte dann zehn Wohnungen, sechs mutmaÃŸliche Warenlager und einen Kulturverein in den drei LÃ¤ndern.

Der Schwerpunkt der Razzia lag in Hamburg und Schleswig-Holstein. In einem Lager stieÃŸen die Beamten nach eigenen Angaben auÃŸerdem auf "palettenweise mutmaÃŸliche Hehlerware, darunter hochwertige Kfz-Teile und Elektronikartikel". Dem Zugriff vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Hamburgs. An der Razzia waren KrÃ¤fte von Polizei, Bundespolizei und Zoll beteiligt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kreml bestÃ¤tigt GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und USA ab Mittwoch in Abu Dhabi
    Kreml bestÃ¤tigt GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und USA ab Mittwoch in Abu Dhabi

    Russland hat den neuen Termin einer GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ab Mittwoch bestÃ¤tigt. Aufgrund von

    Mehr
    Von Notz sieht in Razzia Beleg fÃ¼r wirksame Russland-Sanktionen
    Von Notz sieht in Razzia Beleg fÃ¼r wirksame Russland-Sanktionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Fraktionsvize Konstantin von Notz wertet die Razzia wegen mutmaÃŸlich illegaler Exporte nach Russland als Beleg fÃ¼r die Wirksamkeit

    Mehr
    Gericht hebt Einreiseverbot gegen frÃ¼heren Guantanamo-HÃ¤ftling auf
    Gericht hebt Einreiseverbot gegen frÃ¼heren Guantanamo-HÃ¤ftling auf

    Ein frÃ¼herer HÃ¤ftling im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba darf einem Urteil vom Montag zufolge wieder nach Deutschland kommen. Der aus Mauretanien stammende Mann hat

    Mehr
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Millionen-Einsparung: WDR lÃ¤sst Fernsehprogramm technisch vom SWR ausspielen
    Millionen-Einsparung: WDR lÃ¤sst Fernsehprogramm technisch vom SWR ausspielen
    Trump setzt auf
    Trump setzt auf "Deal" mit Kuba - Verhandlungen nach seinen Angaben im Gange
    Deutlich mehr GeflÃ¼chtete nutzen staatliches RÃ¼ckkehrprogramm - Syrer weit vorne
    Deutlich mehr GeflÃ¼chtete nutzen staatliches RÃ¼ckkehrprogramm - Syrer weit vorne
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"
    Geldstrafen fÃ¼r Klimaaktivisten nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor
    Geldstrafen fÃ¼r Klimaaktivisten nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor

    Top Meldungen

    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie

    Mehr
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen

    Mehr
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts