Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand

Isolierung eines GebÃ¤udes

Die energetische Sanierung des GebÃ¤udebestands in Deutschland kommt nicht in Fahrt. Die Sanierungsquote sei im vergangenen Jahr sogar erneut leicht zurÃ¼ckgegangen, erklÃ¤rte der Bundesverband energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (Buveg) am Montag. "Die SanierungstÃ¤tigkeit ist in Deutschland auf einem besorgniserregenden Niveau", erklÃ¤rte Buveg-Chef Jan Peter Hinrichs.



Die Sanierungsrate von WohngebÃ¤uden in Deutschland, also der Anteil der innerhalb eines Jahres sanierten GebÃ¤ude am GesamtgebÃ¤udebestand, lag den Angaben nach bei 0,67 Prozent - nach 0,69 Prozent im Vorjahr, 0,70 Prozent 2023 und 0,88 Prozent im Jahr 2022. Nach Ansicht des Buveg wÃ¤re eine Rate von zwei Prozent nÃ¶tig, um die Klimaziele im GebÃ¤udesektor zu erreichen.



Der Verband macht unter anderem die weitere VerzÃ¶gerung bei der Reform des Heizungsgesetzes fÃ¼r die geringe Sanierungsquote verantwortlich. Mit einem ambitionierten GebÃ¤udeenergiegesetz bestehe die Chance, "energetische Sanierungen attraktiver zu machen und damit die Energiekosten fÃ¼r die BevÃ¶lkerung langfristig zu senken", erklÃ¤rte Hinrichs.



Der Buveg vertritt vorrangig Unternehmen in der Herstellung von Baustoffen, etwa Steine, Fenster, TÃ¼ren, Fassaden, Putzsysteme und DÃ¤mmstoffe. Vor dem Hintergrund des steigenden CO2-Preises warnt der Verband seit langem vor massiven Heizkostensteigerungen in schlecht gedÃ¤mmten HÃ¤usern und starken Wertverlusten. "Der Wertabschlag am Markt liegt mittlerweile bei bis zu 40 Prozent gegenÃ¼ber sanierten Immobilien", erklÃ¤rte der Verband.