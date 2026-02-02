Die energetische Sanierung des GebÃ¤udebestands in Deutschland kommt nicht in Fahrt. Die Sanierungsquote sei im vergangenen Jahr sogar erneut leicht zurÃ¼ckgegangen, erklÃ¤rte der Bundesverband energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (Buveg) am Montag. "Die SanierungstÃ¤tigkeit ist in Deutschland auf einem besorgniserregenden Niveau", erklÃ¤rte Buveg-Chef Jan Peter Hinrichs.
Die Sanierungsrate von WohngebÃ¤uden in Deutschland, also der Anteil der innerhalb eines Jahres sanierten GebÃ¤ude am GesamtgebÃ¤udebestand, lag den Angaben nach bei 0,67 Prozent - nach 0,69 Prozent im Vorjahr, 0,70 Prozent 2023 und 0,88 Prozent im Jahr 2022. Nach Ansicht des Buveg wÃ¤re eine Rate von zwei Prozent nÃ¶tig, um die Klimaziele im GebÃ¤udesektor zu erreichen.
Der Verband macht unter anderem die weitere VerzÃ¶gerung bei der Reform des Heizungsgesetzes fÃ¼r die geringe Sanierungsquote verantwortlich. Mit einem ambitionierten GebÃ¤udeenergiegesetz bestehe die Chance, "energetische Sanierungen attraktiver zu machen und damit die Energiekosten fÃ¼r die BevÃ¶lkerung langfristig zu senken", erklÃ¤rte Hinrichs.
Der Buveg vertritt vorrangig Unternehmen in der Herstellung von Baustoffen, etwa Steine, Fenster, TÃ¼ren, Fassaden, Putzsysteme und DÃ¤mmstoffe. Vor dem Hintergrund des steigenden CO2-Preises warnt der Verband seit langem vor massiven Heizkostensteigerungen in schlecht gedÃ¤mmten HÃ¤usern und starken Wertverlusten. "Der Wertabschlag am Markt liegt mittlerweile bei bis zu 40 Prozent gegenÃ¼ber sanierten Immobilien", erklÃ¤rte der Verband.
Wirtschaft
Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
- AFP - 2. Februar 2026, 14:53 Uhr
Die energetische Sanierung des GebÃ¤udebestands in Deutschland kommt nicht in Fahrt. Die Sanierungsquote sei im vergangenen Jahr sogar erneut leicht zurÃ¼ckgegangen, erklÃ¤rte der Bundesverband energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (Buveg) am Montag.
Die energetische Sanierung des GebÃ¤udebestands in Deutschland kommt nicht in Fahrt. Die Sanierungsquote sei im vergangenen Jahr sogar erneut leicht zurÃ¼ckgegangen, erklÃ¤rte der Bundesverband energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (Buveg) am Montag. "Die SanierungstÃ¤tigkeit ist in Deutschland auf einem besorgniserregenden Niveau", erklÃ¤rte Buveg-Chef Jan Peter Hinrichs.
Weitere Meldungen
Der VerkehrsprÃ¤sident des ADAC, Gerhard Hillebrand, hat mit einem Bekenntnis zum Klimaschutz eine KÃ¼ndigungswelle bei dem Automobilclub ausgelÃ¶st. Rund 60.000 MitgliederMehr
Bei Aufladung zu Hause sind die Antriebskosten fÃ¼r E-Autos im vergangenen Jahr im Vergleich zu Verbrennern deutlich geringer ausgefallen. "Wer ein E-Auto der Mittel- oderMehr
Nach der Festlegung neuer Grenzwerte fÃ¼r Schadstoffe in Babymilch in Frankreich haben zwei weitere Hersteller Produkte vom Markt genommen. Die Marke Popote zog zweiMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des DeutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤tMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nichtMehr