Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet

  • AFP - 2. Februar 2026, 09:09 Uhr
Weihnachtsshopping in Frankfurt
Die Unternehmen im deutschen Einzelhandel haben im vergangenen Jahr etwas mehr Umsatz gemacht als zunÃ¤chst geschÃ¤tzt. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden korrigierte am Montag seine vorlÃ¤ufigen Angaben von Anfang Januar um 0,3 Prozentpunkte nach oben. Preisbereinigt legte der Einzehandelsumsatz demnach um 2,7 Prozent zu. Ohne BerÃ¼cksichtigung der Inflation betrug das Plus 3,8 Prozent.

Der Anstieg ist damit deutlich stÃ¤rker als im Vorjahr, was allerdings zum Teil auf einen Sondereffekt zurÃ¼ckgeht: Durch eine Umstrukturierung kamen die UmsÃ¤tze eines Onlinehandelsunternehmen dazu, die zuvor nicht in Deutschland erfasst worden waren.

Der Sondereffekt machte sich demnach im ersten Halbjahr bemerkbar: GegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum legten die UmsÃ¤tze hier preisbereinigt um 3,8 Prozent zu. Im zweiten Halbjahr waren es dann noch 1,7 Prozent. Im Jahr 2024 war der Gesamtjahresumsatz um 1,1 Prozent gestiegen.

Insgesamt lag das Umsatzniveau im vergangenen Jahr noch etwas unter dem Rekordjahr 2021. Besonders bemerkbar machte sich hier das WeihnachtsgeschÃ¤ft: Zwar legten die UmsÃ¤tze im Dezember 2025 nach noch vorlÃ¤ufigen Monatszahlen preisbereinigt um 3,2 Prozent zu. Im Vergleich zu Dezember 2021 waren es jedoch vier Prozent weniger.

