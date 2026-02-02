Brennpunkte

Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe

  • dts - 2. Februar 2026, 10:14 Uhr
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft hat am Montag fÃ¼nf Personen wegen mutmaÃŸlicher russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe festnehmen lassen. Die Festnahmen erfolgten aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs, teilte die BehÃ¶rde mit.

Ein deutsch-ukrainischer, ein deutsch-russischer und zwei deutsche StaatsangehÃ¶rige wurden von Beamten des Zollkriminalamts in Gewahrsam genommen. Ein weiterer VerdÃ¤chtiger, ein Deutsch-Russe, wurde ebenfalls vorlÃ¤ufig festgenommen. Die Festnahmen erfolgten in LÃ¼beck und im Kreis Herzogtum Lauenburg. Zeitgleich haben dort sowie in Frankfurt am Main, im Landkreis Nordwestmecklenburg, in NÃ¼rnberg und im Kreis Ostholstein Durchsuchungen begonnen. Die MaÃŸnahmen richten sich gegen fÃ¼nf weitere Beschuldigte, die sich auf freiem FuÃŸ befinden.

Die Festgenommenen seien dringend verdÃ¤chtig, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewerbs- und bandenmÃ¤ÃŸig gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz verstoÃŸen zu haben, so die Karlsruher BehÃ¶rde. Sie sollen seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 konspirativ GÃ¼ter fÃ¼r die russische Industrie beschafft und nach Russland exportiert haben.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Beschuldigten rund 16.000 Lieferungen nach Russland mit einem Gesamtwert von mindestens 30 Millionen Euro veranlasst haben. Ein VermÃ¶gensarrest in dieser HÃ¶he wurde angeordnet. Die festgenommenen Beschuldigten sollen am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber die Haftbefehle entscheiden wird.

