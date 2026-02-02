Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft hat am Montag fÃ¼nf Personen wegen mutmaÃŸlicher russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe festnehmen lassen. Die Festnahmen erfolgten aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs, teilte die BehÃ¶rde mit.
Ein deutsch-ukrainischer, ein deutsch-russischer und zwei deutsche StaatsangehÃ¶rige wurden von Beamten des Zollkriminalamts in Gewahrsam genommen. Ein weiterer VerdÃ¤chtiger, ein Deutsch-Russe, wurde ebenfalls vorlÃ¤ufig festgenommen. Die Festnahmen erfolgten in LÃ¼beck und im Kreis Herzogtum Lauenburg. Zeitgleich haben dort sowie in Frankfurt am Main, im Landkreis Nordwestmecklenburg, in NÃ¼rnberg und im Kreis Ostholstein Durchsuchungen begonnen. Die MaÃŸnahmen richten sich gegen fÃ¼nf weitere Beschuldigte, die sich auf freiem FuÃŸ befinden.
Die Festgenommenen seien dringend verdÃ¤chtig, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewerbs- und bandenmÃ¤ÃŸig gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz verstoÃŸen zu haben, so die Karlsruher BehÃ¶rde. Sie sollen seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 konspirativ GÃ¼ter fÃ¼r die russische Industrie beschafft und nach Russland exportiert haben.
Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Beschuldigten rund 16.000 Lieferungen nach Russland mit einem Gesamtwert von mindestens 30 Millionen Euro veranlasst haben. Ein VermÃ¶gensarrest in dieser HÃ¶he wurde angeordnet. Die festgenommenen Beschuldigten sollen am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber die Haftbefehle entscheiden wird.
Brennpunkte
Mehrere Festnahmen wegen russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe
- dts - 2. Februar 2026, 10:14 Uhr
.
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft hat am Montag fÃ¼nf Personen wegen mutmaÃŸlicher russischer EmbargoverstÃ¶ÃŸe festnehmen lassen. Die Festnahmen erfolgten aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs, teilte die BehÃ¶rde mit.
Weitere Meldungen
Der wichtige GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten ist nach Angaben eines israelischen Beamten am Montag fÃ¼r den Personenverkehr in beide RichtungenMehr
Weil sie trotz eines Embargos konspirativ GÃ¼ter fÃ¼r die russische Industrie beschafft und exportiert haben sollen, sind in Schleswig-Holstein fÃ¼nf Menschen festgenommen worden.Mehr
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben, darunter ein Kind. Der Fahrer eines Wagens kam aus nochMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast allen BundeslÃ¤ndern sind am Montagmorgen die von der Gewerkschaft Verdi angekÃ¼ndigten Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen. WieMehr
Auf den Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hin haben am Montag bundesweit Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr begonnen. BeschÃ¤ftigte legten mit Beginn derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energetische Sanierungsquote im deutschen GebÃ¤udebestand ist im Jahr 2025 weiter gesunken und hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das gehtMehr