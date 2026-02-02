Umfrage: Senioren befÃ¼rworten digitale GesundheitslÃ¶sungen

Technologie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Senioren in Deutschland sieht digitale Gesundheitsangebote als groÃŸe Chance. In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 92 Prozent der Senioren ab 65 Jahren an, der Digitalisierung im Gesundheitswesen positiv gegenÃ¼berzustehen. Die Ãœber-80-JÃ¤hrigen sind mit insgesamt 95 Prozent positiver Einstellung sogar noch Ã¼berzeugter als die jÃ¼ngeren Senioren zwischen 65 und 69 Jahren mit 89 Prozent.

Die positive Einstellung der Generation 65+ zeigt sich auch konkret an der wachsenden Offenheit, digitale Angebote von Ã„rzten oder KrankenhÃ¤usern zu nutzen. So vereinbart zum Beispiel die HÃ¤lfte (50 Prozent) der Deutschen ab 65 Jahren inzwischen Arzttermine online - vor fÃ¼nf Jahren waren es erst 18 Prozent. Weitere 23 Prozent kÃ¶nnen sich dies zukÃ¼nftig vorstellen. 37 Prozent lassen sich inzwischen Terminerinnerungen per SMS oder E-Mail schicken, vor fÃ¼nf Jahren waren es mit 18 Prozent gerade einmal halb so viele. FÃ¼r weitere 47 Prozent kommen solche Terminerinnerungen derzeit grundsÃ¤tzlich infrage. Direkt per E-Mail, Chat oder Messenger kommunizieren 19 Prozent der Ã„lteren mit Ã„rztin oder Arzt. Weitere 51 Prozent kÃ¶nnen sich vorstellen, diesen Kommunikationsweg kÃ¼nftig zu nutzen.

41 Prozent der Menschen ab 65 nutzen Online-Vergleichs- und Bewertungsportale fÃ¼r Ã„rzte. Vor fÃ¼nf Jahren waren es zwÃ¶lf Prozent. Weitere 27 Prozent kÃ¶nnen sich vorstellen, dies zukÃ¼nftig zu tun. Telemedizinische Anwendungen wie Videosprechstunden werden bislang sehr viel seltener genutzt: Erst sechs Prozent haben mit Videosprechstunden Erfahrungen gesammelt, vor fÃ¼nf Jahren waren es zwei Prozent. Gleichzeitig ist das Potenzial groÃŸ: 41 Prozent der Senioren kÃ¶nnen sich vorstellen, sie zukÃ¼nftig in Anspruch zu nehmen.

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research durchgefÃ¼hrt hat. Dabei wurden 1.004 Personen in Deutschland ab 65 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von der 38. bis zur 42. Kalenderwoche 2025 statt.

