Einzelhandel macht mehr Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das erste vorliegende reale Jahresergebnis liegt damit 0,3 Prozentpunkte Ã¼ber der am 7. Januar verÃ¶ffentlichten SchÃ¤tzung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Montag mitteilte.



Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war (+3,8 Prozent), schwÃ¤chte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr 2025 ab (+1,7 Prozent). Der Anstieg im ersten Halbjahr ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines grÃ¶ÃŸeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste UmsÃ¤tze hinzugekommen waren.



GegenÃ¼ber dem Jahr 2021, als der Einzelhandel den bisher hÃ¶chsten Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielt hatte, lag der Jahresumsatz 2025 nach den vorlÃ¤ufigen Ergebnissen real um 0,1 Prozent niedriger und nominal um 17,3 Prozent hÃ¶her.



Im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der Umsatz im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr real um 1,1 Prozent und nominal um 3,4 Prozent. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln wurde im Jahr 2025 real 3,7 Prozent und nominal 4,1 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Im Versand- und Internethandel stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich real um 10,1 Prozent und nominal um 10,0 Prozent, was unter anderem auf den genannten Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines grÃ¶ÃŸeren Unternehmens zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist.



Im WeihnachtsgeschÃ¤ft des Dezembers 2025 setzten die Einzelhandelsunternehmen nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen real 3,2 Prozent und nominal 3,5 Prozent mehr um als im Dezember 2024. Kalender- und saisonbereinigt betrug der Zuwachs real 1,5 Prozent und nominal 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2021, in dem der bisher hÃ¶chste Umsatz in einem Dezember seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielt wurde, war der reale (nicht-kalender- und saisonbereinigte) Umsatz im Dezember 2025 um 4,0 Prozent niedriger. Im Dezember 2024 war real 7,0 Prozent weniger Umsatz generiert worden als im Dezember 2021.



Im Vormonatsvergleich setzten die Einzelhandelsunternehmen im Dezember 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 0,1 Prozent mehr und nominal 0,1 Prozent weniger um als im November 2025, so die Statistiker weiter. Im November 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenÃ¼ber Oktober 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse einen RÃ¼ckgang von real 0,5 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: -0,6 Prozent) und nominal 0,9 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: -1,1 Prozent).



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Dezember 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat kalender- und saisonbereinigt real um 2,5 Prozent und nominal um 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat November 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Zuwachs von real 1,5 Prozent und nominal 1,2 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Dezember 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat real um 0,7 Prozent und nominal um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum November 2025 sanken die UmsÃ¤tze real um 1,2 Prozent und nominal um 1,6 Prozent.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Dezember 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat einen RÃ¼ckgang von real 2,3 Prozent und nominal 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sank der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 4,2 Prozent und nominal um 4,8 Prozent.

