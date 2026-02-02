Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim

Blaulicht eines Rettungswagens

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben, darunter ein Kind. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Betonwand und blieb stehen. Ein anderes Auto fuhr in ihn hinein.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben, darunter ein Kind. Der Fahrer eines Wagens kam aus noch nicht geklÃ¤rter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Betonschrammwand, wie die Polizei in KÃ¶ln am spÃ¤ten Sonntagabend mitteilte. Das Auto blieb dann quer zur Fahrbahn stehen, ein zweites stieÃŸ mit ihm zusammen.



Die beiden erwachsenen Insassen des ersten Wagens wurden eingeklemmt, wie die Feuerwehr Bergheim am Montag schilderte. Die RettungskrÃ¤fte hÃ¤tten nur noch ihren Tod feststellen kÃ¶nnen. Das Kind hÃ¤tten sie noch zu reanimieren versucht - es starb aber ebenfalls an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des anderen Autos mussten mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.