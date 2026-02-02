Brennpunkte

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim

  • AFP - 2. Februar 2026, 08:59 Uhr
Bild vergrößern: Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim
Blaulicht eines Rettungswagens
Bild: AFP

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben, darunter ein Kind. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Betonwand und blieb stehen. Ein anderes Auto fuhr in ihn hinein.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben, darunter ein Kind. Der Fahrer eines Wagens kam aus noch nicht geklÃ¤rter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Betonschrammwand, wie die Polizei in KÃ¶ln am spÃ¤ten Sonntagabend mitteilte. Das Auto blieb dann quer zur Fahrbahn stehen, ein zweites stieÃŸ mit ihm zusammen.

Die beiden erwachsenen Insassen des ersten Wagens wurden eingeklemmt, wie die Feuerwehr Bergheim am Montag schilderte. Die RettungskrÃ¤fte hÃ¤tten nur noch ihren Tod feststellen kÃ¶nnen. Das Kind hÃ¤tten sie noch zu reanimieren versucht - es starb aber ebenfalls an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des anderen Autos mussten mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Rufe nach Konsequenzen nach tÃ¶dlicher U-Bahn-Attacke in Hamburg
    Rufe nach Konsequenzen nach tÃ¶dlicher U-Bahn-Attacke in Hamburg

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tÃ¶dlichen Attacke in einem Hamburger U-Bahnhof fordern Politiker Konsequenzen. Eine 18-jÃ¤hrige Iranerin war am Donnerstagabend von

    Mehr
    Neue VizeprÃ¤sidentin will mehr DiversitÃ¤t im Verfassungsgericht
    Neue VizeprÃ¤sidentin will mehr DiversitÃ¤t im Verfassungsgericht

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesverfassungsgerichts Ann-Katrin Kaufhold hat hervorgehoben, wie wichtig "DiversitÃ¤t" im Gericht sei. "Ich

    Mehr
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica beendet
    PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica beendet

    In Costa Rica sind am Sonntagabend (Ortszeit) die PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen beendet worden. Um 18.00 Uhr (Ortszeit, Montag 00.00 Uhr MEZ) schlossen die Wahllokale in

    Mehr
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert
    Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen
    Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen
    Streiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr haben begonnen
    Streiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr haben begonnen

    Top Meldungen

    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt
    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energetische Sanierungsquote im deutschen GebÃ¤udebestand ist im Jahr 2025 weiter gesunken und hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das geht

    Mehr
    SÃ¶der: Mehrarbeit
    SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der fordert, dass die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mehr arbeiten sollen. In

    Mehr
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts