Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. In einer am Montag vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap lag die Partei von MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) bei 32 Prozent - und damit vier Prozentpunkte niedriger als bei der VorlÃ¤uferumfrage im Juni vergangenen Jahres.Â Die SPD legte hingegen drei Prozentpunkte auf 16 Prozent zu und stoppte ihren bisherigen AbwÃ¤rtstrend.
ZweitstÃ¤rkste Kraft in Hessen war demnach mit 20 Prozent die AfD. Sie legte zwei Punkte zu und erreichte damit ihren neuen HÃ¶chstwert im "Hessentrend". Die GrÃ¼nen blieben unverÃ¤ndert bei 14 Prozent. Die FDP verlor einen Punkt und wÃ¼rde mit drei Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen. Die bislang auÃŸerparlamentarische Linke wÃ¼rde mit unverÃ¤ndert sechs Prozent ins Parlament einziehen. Auf andere Parteien entfielen insgesamt neun Prozent.Â
Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung war der Umfrage zufolge geteilt. 47 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten sich zufrieden, 46 Prozent unzufrieden. Mit der Arbeit der CDU waren 37 Prozent zufrieden, mit der der SPD 33 Prozent. Am 15. MÃ¤rz finden in Hessen Kommunalwahlen statt. Der hessische Landtag wird im FrÃ¼hjahr 2028 neu gewÃ¤hlt.
Politik
Umfrage: CDU in Hessen verliert an Zustimmung - AfD zweitstÃ¤rkste Kraft
- AFP - 2. Februar 2026, 11:19 Uhr
Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. Das zeigt die vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichte 'Hessentrend'-Umfrage.Â
Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. In einer am Montag vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap lag die Partei von MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) bei 32 Prozent - und damit vier Prozentpunkte niedriger als bei der VorlÃ¤uferumfrage im Juni vergangenen Jahres.Â Die SPD legte hingegen drei Prozentpunkte auf 16 Prozent zu und stoppte ihren bisherigen AbwÃ¤rtstrend.
Weitere Meldungen
Nach vier Monaten heftiger Debatten kÃ¶nnte Frankreich am Montag seinen Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr bekommen. Wenn die Regierung wie erwartet in der Nationalversammlung zweiMehr
BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt fÃ¼r die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth angeordnet. Dies teilte die SprecherinMehr
Nach seiner Absetzung vom Posten des britischen Botschafters in den USA wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein im vergangenen SeptemberMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter aufMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neueMehr