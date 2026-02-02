Umfrage: CDU in Hessen verliert an Zustimmung - AfD zweitstÃ¤rkste Kraft

Boris Rhein

Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. Das zeigt die vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichte 'Hessentrend'-Umfrage.Â

Zwei Jahre nach Amtsantritt der schwarz-roten Landesregierung in Hessen hat die CDU an Zustimmung verloren. In einer am Montag vom Hessischen Rundfunk verÃ¶ffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap lag die Partei von MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) bei 32 Prozent - und damit vier Prozentpunkte niedriger als bei der VorlÃ¤uferumfrage im Juni vergangenen Jahres.Â Die SPD legte hingegen drei Prozentpunkte auf 16 Prozent zu und stoppte ihren bisherigen AbwÃ¤rtstrend.



ZweitstÃ¤rkste Kraft in Hessen war demnach mit 20 Prozent die AfD. Sie legte zwei Punkte zu und erreichte damit ihren neuen HÃ¶chstwert im "Hessentrend". Die GrÃ¼nen blieben unverÃ¤ndert bei 14 Prozent. Die FDP verlor einen Punkt und wÃ¼rde mit drei Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen. Die bislang auÃŸerparlamentarische Linke wÃ¼rde mit unverÃ¤ndert sechs Prozent ins Parlament einziehen. Auf andere Parteien entfielen insgesamt neun Prozent.Â



Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung war der Umfrage zufolge geteilt. 47 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten sich zufrieden, 46 Prozent unzufrieden. Mit der Arbeit der CDU waren 37 Prozent zufrieden, mit der der SPD 33 Prozent. Am 15. MÃ¤rz finden in Hessen Kommunalwahlen statt. Der hessische Landtag wird im FrÃ¼hjahr 2028 neu gewÃ¤hlt.