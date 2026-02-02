Brennpunkte

Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren

  • dts - 2. Februar 2026, 11:38 Uhr
Bild vergrößern: Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren
Verwaltungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Verwaltungsgerichtsordnung grundlegend reformieren. Wie das Ministerium am Montag mitteilte, sieht der entsprechende Gesetzentwurf vor, dass Verwaltungsgerichte wirkungsvollere Instrumente erhalten, um Entscheidungen gegenÃ¼ber dem Staat durchzusetzen, und die formellen Anforderungen an WidersprÃ¼che gegen behÃ¶rdliche Entscheidungen abgesenkt werden.

"Gerichte sollen zÃ¼giger entscheiden kÃ¶nnen; die Justiz soll ihre Ressourcen effizienter einsetzen", sagte Hubig. Der einzelne Richter solle mehr Verantwortung bekommen, Prozesse sollten insgesamt straffer gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Am Ende wÃ¼rden davon die BÃ¼rger profitieren - und der Rechtsstaat insgesamt.

Laut Gesetzentwurf soll das richterliche Personal effizienter eingesetzt werden und Gerichte sollen hÃ¤ufiger in kleinerer Besetzung entscheiden kÃ¶nnen. Auch sollen Verwaltungsgerichte besser auf verspÃ¤tetes Vorbringen und querulatorische Klagen reagieren kÃ¶nnen. Zudem soll der Widerspruch gegen behÃ¶rdliche Entscheidungen zukÃ¼nftig auch per E-Mail mÃ¶glich sein.

