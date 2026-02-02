Video von brennendem Unfallofer: Polizei in Bayern ermittelt gegen Gaffer

NotÃ¤rztin bei Ãœbung

Nach einem tÃ¶dlichen Unfall mit brennenden Autos auf einer Autobahn in Bayern ermittelt die Polizei wegen der VerÃ¶ffentlichung eines Gaffervideos. Gegen den unbekannten Urheber sei ein Strafverfahren wegen der Verletzung von PersÃ¶nlichkeitsrechten und unterlassener Hilfeleistung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag in NÃ¼rnberg mit. Das in sozialen Medien geteilte Video zeigte demnach ein brennendes Unfallopfer.Â



Der Unfall ereignete sich am 12. Januar auf der Autobahn 6 in der NÃ¤he von NÃ¼rnberg, als ein Lastwagen mutmaÃŸlich wegen GlÃ¤tte ins Schlingern geriet und mit zwei Pkw kollidierte. Ein mit zwei Menschen besetztes Auto sowie der Lkw fingen Feuer. Ein Autoinsasse wurde eingeklemmt und starb, der 64-jÃ¤hriger zweite Insasse konnte von dem Lkw-Fahrer noch brennend aus dem Fahrzeug gerettet werden.Â Er wurde schwer verletzt.



Laut Polizei filmte der Gaffer die Rettung des brennenden 64-JÃ¤hrigen aus unmittelbarer NÃ¤he und verÃ¶ffentlichte das Video. Aufgrund derÂ Perspektive geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Autofahrer handelte, der wegen des Staus auf der Gegenspur wartete.



Die Beamten sprachen von einem "geschmacklosen Video" und kritisierte das entsprechende Verhalten. Das Vorgehen von Gaffern sei oft extrem gefÃ¤hrlich und kÃ¶nne dazu fÃ¼hren, dass Rettungs- und EinsatzkrÃ¤fte bei ihrer Arbeit behindert wÃ¼rden, hieÃŸ es. "Daher appelliert die Polizei eindringlich an alle: Leisten Sie Hilfe, wenn Sie dazu in der Lage sind, oder verlassen Sie den Unfallort so zÃ¼gig, wie es verkehrsbedingt mÃ¶glich ist."Â