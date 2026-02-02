Angesichts der schweren Ãœberschwemmungen in Mosambik hat die EU dem sÃ¼dostafrikanischen Land zusÃ¤tzliche Hilfe zugesagt. Die EU-Kommission werde "zusÃ¤tzlich zu den bereits geleisteten HilfsmaÃŸnahmen" weitere zwei Millionen Euro zur UnterstÃ¼tzung vor Ort bereitstellen, erklÃ¤rte die EU-Kommissarin fÃ¼r Krisenmanagement, Hadja Lahbib, am Montag im Onlinedienst X. Die "katastrophalen" Ãœberschwemmungen hÃ¤tten zu einer "humanitÃ¤ren Notlage" in Mosambik gefÃ¼hrt.Â
Mosambik wird ebenso wie SÃ¼dafrika seit Wochen von heftigen RegenfÃ¤llen und StÃ¼rmen heimgesucht. Nach Angaben des UN-FlÃ¼chtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Anfang Oktober 140 Menschen bei Ãœberschwemmungen in Mosambik ums Leben gekommen. Rund 400.000 mussten fliehen. Viele Menschen in den am schlimmsten betroffenen Gegenden sind wegen fortgeschwemmter BrÃ¼cken und StraÃŸen von der AuÃŸenwelt abgeschnitten. FÃ¼r Montag waren weitere RegenfÃ¤lle vorausgesagt.Â
Das UNHCR warnte vergangene Woche, dass die rund 100 NotunterkÃ¼nfte im Land mit geschÃ¤tzten 100.000 Menschen Ã¼berfÃ¼llt seien. Frauen und MÃ¤dchen seien einem erhÃ¶hten Risiko sexuellen Missbrauchs ausgesetzt.
Das WelternÃ¤hrungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erklÃ¤rte, es benÃ¶tige 32 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) fÃ¼r die nÃ¤chsten drei Monate, um mehr als 450.000 Menschen in Mosambik versorgen zu kÃ¶nnen.
Brennpunkte
Ãœberschwemmungen in Mosambik: EU stellt weitere zwei Millionen Euro fÃ¼r Hilfe bereit
- AFP - 2. Februar 2026, 11:36 Uhr
