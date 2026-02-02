Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher

Eine Herde wilder Elefanten in Thailand

Ein wilder Elefantenbulle hat in einem Nationalpark in Thailand einen Besucher getÃ¶tet. Wie der Khao-Yai-Nationalpark mitteilte, wurde der 65-jÃ¤hrige ThailÃ¤nder bei einem Spaziergang mit seiner Frau von dem Tier zu Tode getrampelt.

Ein wilder Elefantenbulle hat in einem Nationalpark in Thailand einen Besucher getÃ¶tet. Wie der Khao-Yai-Nationalpark nordÃ¶stlich der Hauptstadt Bangkok am Montag mitteilte, war der 65-jÃ¤hrige ThailÃ¤nder am Morgen mit seiner Frau in dem Nationalpark spazieren gegangen, als er von einem Elefanten namens Oyewan zu Tode getrampelt wurde. Die Frau konnte sich demnach in Sicherheit bringen, weil ParkwÃ¤chter den Elefanten verscheuchten.



Der 65-JÃ¤hrige sei schon "der dritte Mensch, der von Oyewan getÃ¶tet wurde", sagte Nationalpark-Chef Chaiya Huayhongthong. MÃ¶glicherweise sei der Elefantenbulle auch noch fÃ¼r mehrere weitere, bisher ungeklÃ¤rte TodesfÃ¤lle verantwortlich. Chaiya kÃ¼ndigte fÃ¼r Freitag eine Krisensitzung zum Umgang mit dem DickhÃ¤uter an. "Wir werden wahrscheinlich entscheiden, ihn umzusiedeln oder sein Verhalten zu Ã¤ndern", sagte der Nationalpark-Chef, ohne dies nÃ¤her auszufÃ¼hren.



Nach Angaben der fÃ¼r Nationalparks, Tier- und Pflanzenschutz zustÃ¤ndigen BehÃ¶rde tÃ¶teten wilde Elefanten in Thailand seit 2012 mehr als 220 Menschen, darunter auch Touristen. Im Januar vergangenen Jahres hatte ein Elefant in einem Schutzgebiet im SÃ¼den Thailands eine spanische Touristin getÃ¶tet, als die Urlauberin den Elefanten gebadet hatte. Eine andere Touristin war im Dezember 2024 in einem Nationalpark in der Provinz Loei im Norden Thailands von einem Elefanten getÃ¶tet worden.



In Thailand ist die Zahl der wilden Elefanten von 334 im Jahr 2015 auf fast 800 im vergangenen Jahr gestiegen. Zugleich schrumpft der Lebensraum der wilden Elefanten, es kommt daher immer hÃ¤ufiger zu ZusammenstÃ¶ÃŸen mit Menschen, die auch tÃ¶dlich enden. Um das starke Populationswachstum einzudÃ¤mmen, haben die BehÃ¶rden im Januar damit begonnen, ElefantenkÃ¼hen VerhÃ¼tungsmittel zu verabreichen.