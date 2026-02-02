Brennpunkte

30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg

  • AFP - 2. Februar 2026, 13:34 Uhr
Bild vergrößern: 30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
Halemba 2023 in bayerischem Landtag
Bild: AFP

Das Amtsgericht WÃ¼rzburg hat den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba wegen NÃ¶tigung und leichtfertiger GeldwÃ¤sche zu 30.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung sprach das Gericht den 24-JÃ¤hrigen frei.

Halemba erhielt als Strafe 150 TagessÃ¤tze zu je 190 Euro, was zusammen die 30.400 Euro ergibt. Seine Verteidiger hatten einen Freispruch gefordert. Bei dem besonders schwer wiegenden Vorwurf der Volksverhetzung kam nach Angaben des Gerichtssprechers fÃ¼r die TatvorwÃ¼rfe nur Volksverhetzung durch Unterlassen in Frage. Hier hÃ¤tte fÃ¼r eine Verurteilung eine Garantenpflicht bestehen mÃ¼ssen - also die strafrechtliche Pflicht Halembas, die Tat zu unterbinden. Das Gericht sei nicht zu der Ãœberzeugung gekommen, dass diese Garantenpflicht bestand.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Landtagsabgeordneten, der als Spitzenkandidat der AfD in die Kommunalwahl in WÃ¼rzburg am 8. MÃ¤rz zieht, vorgeworfen, dass bei seiner Geburtstagsfeier im Jahr 2022 ein Lied einer rechtsextremistischen Band gespielt worden sei. Die Inhalte des Lieds stufte die Staatsanwaltschaft als volksverhetzend ein, weil dieses zum Hass gegen die in Deutschland lebende tÃ¼rkische BevÃ¶lkerung aufstachle.

Die Verurteilung wegen leichtfertiger GeldwÃ¤sche steht in Zusammenhang mit Geldern, die Halemba von seinem Privatkonto auf ein Konto im Baltikum weitergeleitet haben soll. Die NÃ¶tigung steht im Zusammenhang mit dem Vorwurf, einen Rechtsanwalt bedrÃ¤ngt zu haben.

Halemba zog nach der Landtagswahl im Oktober 2023 in den bayerischen Landtag ein. Dieser hob seine ImmunitÃ¤t auf, um den Weg fÃ¼r Ermittlungen und eine Anklage frei zu machen.Â Verhandelt wurde vor einem JugendschÃ¶ffengericht, weil Halemba im fraglichen Tatzeitraum teils erst 20 Jahre alt war und damit als Heranwachsender galt.Â 

