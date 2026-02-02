Politik

Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips

  • dts - 2. Februar 2026, 13:39 Uhr
Bild vergrößern: Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
EU-Parlament in StraÃŸburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), hÃ¤lt den Vorschlag, auch auf europÃ¤ischer Ebene das Prinzip der DiskontinuitÃ¤t einzufÃ¼hren, fÃ¼r richtig.

"Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer echten parlamentarischen Demokratie", sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Auf LÃ¤nder- und Bundesebene sei es vollkommen klar, dass eine neue Regierung auch einen Neustart bedeute. "Das brauchen wir auch in Europa."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatten den Vorschlag im Rahmen von deutsch-italienischen Regierungskonsultationen am vergangenen Freitag in Rom formuliert. In einer EU-Legislatur begonnene Gesetzgebungsverfahren sollen demnach automatisch mit dem Ende der Wahlperiode verfallen. Bisher ist das nicht der Fall. Die dadurch entstehenden "Zombi-Initiativen" mÃ¼ssen konsequent zurÃ¼ckgezogen werden, argumentierten Merz und Meloni. Weber nannte das einen "guten Vorschlag", der zeige, "dass Deutschland und Italien FÃ¼hrung in Europa Ã¼bernehmen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010
    EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat 2025 so viele Rechtsakte auf den Weg gebracht wie seit 2010 nicht mehr. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter

    Mehr
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus
    Rainer setzt EU-System gegen illegale Fischerei vorÃ¼bergehend aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die Nutzung des EU-Systems "Catch" vorerst ausgesetzt und die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft

    Mehr
    CDU will jÃ¤hrlichen
    CDU will jÃ¤hrlichen "TÃœV" fÃ¼r Ã¤ltere Autos verhindern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will die von der EuropÃ¤ischen Union geplante jÃ¤hrliche Pflicht zur sogenannten TÃœV-Abnahme Ã¤lterer Autos verhindern. Wie die

    Mehr
    "Reputationsschaden": ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach Bekenntnis zu Klimaschutz zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Babymilchskandal: Zwei franzÃ¶sische Hersteller nehmen Produkte vom Markt
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    30.000 Euro Geldstrafe fÃ¼r AfD-Abgeordneten Halemba in WÃ¼rzburg
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    Wilder Elefantenbulle tÃ¶tet in Nationalpark in Thailand einen Besucher
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
    Warken schlieÃŸt Streichung der Erstattung von Zahnarztleistungen aus
    Beschwerde gegen Stopp von Atomenergie-Nutzung scheitert vor Verfassungsgericht
    Beschwerde gegen Stopp von Atomenergie-Nutzung scheitert vor Verfassungsgericht

    Top Meldungen

    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

    Mehr
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts