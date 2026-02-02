BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), hÃ¤lt den Vorschlag, auch auf europÃ¤ischer Ebene das Prinzip der DiskontinuitÃ¤t einzufÃ¼hren, fÃ¼r richtig.
"Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer echten parlamentarischen Demokratie", sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Auf LÃ¤nder- und Bundesebene sei es vollkommen klar, dass eine neue Regierung auch einen Neustart bedeute. "Das brauchen wir auch in Europa."
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatten den Vorschlag im Rahmen von deutsch-italienischen Regierungskonsultationen am vergangenen Freitag in Rom formuliert. In einer EU-Legislatur begonnene Gesetzgebungsverfahren sollen demnach automatisch mit dem Ende der Wahlperiode verfallen. Bisher ist das nicht der Fall. Die dadurch entstehenden "Zombi-Initiativen" mÃ¼ssen konsequent zurÃ¼ckgezogen werden, argumentierten Merz und Meloni. Weber nannte das einen "guten Vorschlag", der zeige, "dass Deutschland und Italien FÃ¼hrung in Europa Ã¼bernehmen".
Politik
Weber unterstÃ¼tzt EinfÃ¼hrung des DiskontinuitÃ¤tsprinzips
- dts - 2. Februar 2026, 13:39 Uhr
