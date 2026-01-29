Gesundheit

Urteil: Rheinland-pfÃ¤lzisches Kind darf ohne Masernschutz nicht in Kita

  • AFP - 29. Januar 2026, 12:34 Uhr
Bild vergrößern: Urteil: Rheinland-pfÃ¤lzisches Kind darf ohne Masernschutz nicht in Kita
Kinder in Berliner Kita
Bild: AFP

Ein Kind aus Rheinland-Pfalz darf ohne verlÃ¤sslich nachgewiesenen Masernschutz nicht in die Kita. Eine ImmunitÃ¤t gegen das Virus kann ein Arzt nur bestÃ¤tigen, wenn diese auch nachgewiesen wurde, wie das Verwaltungsgericht Mainz mitteilte.

Ein Kind darf einem Urteil aus Rheinland-Pfalz zufolge ohne verlÃ¤sslich nachgewiesenen Masernschutz nicht in die Kita. ImmunitÃ¤t gegen das Virus kann ein Arzt nur bestÃ¤tigen, wenn das Kind schon einmal an Masern erkrankt war oder mit einem speziellen Test eine ImmunitÃ¤t nachgewiesen wurde, wie das Verwaltungsgericht Mainz am Donnerstag betonte. Es lehnte damit den fÃ¼r einen DreijÃ¤hrigen eingereichten Eilantrag ab. (Az.: 1 L 733/25.MZ)

In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Kita-Kinder eine ImmunitÃ¤t gegen Masern nachweisen mÃ¼ssen. Dabei handelt es sich um eine der ansteckendsten Krankheiten Ã¼berhaupt, es drohen auÃŸerdem schwere Komplikationen. Die Impfpflicht soll Kinder sowie Menschen schÃ¼tzen, die etwas aufgrund ihres Alters selbst nicht geimpft werden kÃ¶nnen.

Der DreijÃ¤hrige im vorliegenden Fall war laut Gericht nicht geimpft. Ob er eine anderweitige ImmunitÃ¤t gegen das Virus hat, ist zwischen den Beteiligten strittig. FÃ¼r den DreijÃ¤hrigen wurde ein Ã¤rztliches Dokument vorgelegt, laut dem mit einem Laborergebnis mit Trockenblut seine ImmunitÃ¤t nachgewiesen sei. Die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde lieÃŸ das aber nicht gelten.

Zu Recht, entschieden nun die Richter. Ob der Trockenbluttest fÃ¼r einen ImmunitÃ¤tsnachweis ausreicht, erschien dem Gericht zweifelhaft. In diesem Fall kann die Frage laut Urteil aber offen bleiben, weil das Trockenblut von einer Naturheilpraxis entnommen wurde und nicht von dem Arzt, der das Attest ausgestellt hatte.Â 

Der Arzt kann somit nicht bezeugen, dass es sich bei dem vorgelegten Trockenblut auch tatsÃ¤chlich um das des DreijÃ¤hrigen handelte. Das Betretungsverbot fÃ¼r die Kita wertete das Gericht als verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig.

