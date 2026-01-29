Ein Kind darf einem Urteil aus Rheinland-Pfalz zufolge ohne verlÃ¤sslich nachgewiesenen Masernschutz nicht in die Kita. ImmunitÃ¤t gegen das Virus kann ein Arzt nur bestÃ¤tigen, wenn das Kind schon einmal an Masern erkrankt war oder mit einem speziellen Test eine ImmunitÃ¤t nachgewiesen wurde, wie das Verwaltungsgericht Mainz am Donnerstag betonte. Es lehnte damit den fÃ¼r einen DreijÃ¤hrigen eingereichten Eilantrag ab. (Az.: 1 L 733/25.MZ)
In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Kita-Kinder eine ImmunitÃ¤t gegen Masern nachweisen mÃ¼ssen. Dabei handelt es sich um eine der ansteckendsten Krankheiten Ã¼berhaupt, es drohen auÃŸerdem schwere Komplikationen. Die Impfpflicht soll Kinder sowie Menschen schÃ¼tzen, die etwas aufgrund ihres Alters selbst nicht geimpft werden kÃ¶nnen.
Der DreijÃ¤hrige im vorliegenden Fall war laut Gericht nicht geimpft. Ob er eine anderweitige ImmunitÃ¤t gegen das Virus hat, ist zwischen den Beteiligten strittig. FÃ¼r den DreijÃ¤hrigen wurde ein Ã¤rztliches Dokument vorgelegt, laut dem mit einem Laborergebnis mit Trockenblut seine ImmunitÃ¤t nachgewiesen sei. Die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde lieÃŸ das aber nicht gelten.
Zu Recht, entschieden nun die Richter. Ob der Trockenbluttest fÃ¼r einen ImmunitÃ¤tsnachweis ausreicht, erschien dem Gericht zweifelhaft. In diesem Fall kann die Frage laut Urteil aber offen bleiben, weil das Trockenblut von einer Naturheilpraxis entnommen wurde und nicht von dem Arzt, der das Attest ausgestellt hatte.Â
Der Arzt kann somit nicht bezeugen, dass es sich bei dem vorgelegten Trockenblut auch tatsÃ¤chlich um das des DreijÃ¤hrigen handelte. Das Betretungsverbot fÃ¼r die Kita wertete das Gericht als verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig.
Gesundheit
Urteil: Rheinland-pfÃ¤lzisches Kind darf ohne Masernschutz nicht in Kita
- AFP - 29. Januar 2026, 12:34 Uhr
Ein Kind aus Rheinland-Pfalz darf ohne verlÃ¤sslich nachgewiesenen Masernschutz nicht in die Kita. Eine ImmunitÃ¤t gegen das Virus kann ein Arzt nur bestÃ¤tigen, wenn diese auch nachgewiesen wurde, wie das Verwaltungsgericht Mainz mitteilte.
Ein Kind darf einem Urteil aus Rheinland-Pfalz zufolge ohne verlÃ¤sslich nachgewiesenen Masernschutz nicht in die Kita. ImmunitÃ¤t gegen das Virus kann ein Arzt nur bestÃ¤tigen, wenn das Kind schon einmal an Masern erkrankt war oder mit einem speziellen Test eine ImmunitÃ¤t nachgewiesen wurde, wie das Verwaltungsgericht Mainz am Donnerstag betonte. Es lehnte damit den fÃ¼r einen DreijÃ¤hrigen eingereichten Eilantrag ab. (Az.: 1 L 733/25.MZ)
Weitere Meldungen
Der exzessive Alkoholkonsum von Jugendlichen geht einer Studie zufolge weiter zurÃ¼ck. Laut Daten der KaufmÃ¤nnischen Krankenkasse (KKH) wurden 2024 bundesweit rund 6.550Mehr
Unfallchirurgen haben wegen der groÃŸen Verletzungsgefahr dringend vom Fahradfahren bei Eis und Schnee abgeraten. "Das Risiko zu stÃ¼rzen ist deutlich erhÃ¶ht â€“ selbst fÃ¼rMehr
Der Krankenstand der bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherten ErwerbstÃ¤tigen ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Insgesamt liegen die Krankschreibungen aber "immerMehr
Top Meldungen
Der russische Ã–l-Konzern Lukoil, der wegen des Ukraine-Kriegs von Washington mit Sanktionen belegt wurde, will seine AuslandsgeschÃ¤fte an einen US-Investor verkaufen. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wie die Bundesnetzagentur geht auch die Bundesregierung derzeit nicht von einer Gasmangellage in diesem Winter aus. "Die GasversorgungssicherheitMehr
Die Nachfrage nach Gold ist im vergangenen Jahr auf RekordhÃ¶hen geschossen: Angesichts wachsender Unsicherheit infolge der unkalkulierbaren Politik von US-PrÃ¤sident Donald TrumpMehr