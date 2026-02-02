Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung

Donald Trump (links) und Narendra Modi

Indien will nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump kÃ¼nftig auf ErdÃ¶limporte aus Russland verzichten. Der indische Regierungschef Narendra Modi habe ihm zugesagt, 'viel mehr' Ã–l 'aus den USA und womÃ¶glich aus Venezuela zu kaufen', erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Handelsdeal mit Indien verkÃ¼ndet: GemÃ¤ÃŸ der Ãœbereinkunft wolle Indien kÃ¼nftig auf ErdÃ¶limporte aus Russland verzichten, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Im Gegenzug senkten die USA ihre ImportzÃ¶lle fÃ¼r Indien "von 25 auf 18 Prozent" ab.Â



Trump betonte, der indische Regierungschef Narendra Modi habe ihm bei einem Telefonat zugesagt, "viel mehr" Ã–l "aus den USA und womÃ¶glich aus Venezuela zu kaufen", schrieb Trump. "Das wird helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden", zeigte sich der US-PrÃ¤sident Ã¼berzeugt.Â



Trump schrieb weiter, die USA hÃ¤tten Indien ihrerseits die Zollsenkung auf 18 Prozent zugesagt. Das sehe eine Handelseinigung vor, die mit "sofortiger Wirkung" in Kraft trete. Modi habe zudem in Aussicht gestellt, Indiens ImportzÃ¶lle fÃ¼r US-Produkte auf Null zu senken und die Investitionen in die Vereinigten Staaten auszuweiten, erklÃ¤rte Trump. Der US-PrÃ¤sident sprach von "Ã¼ber 500 Milliarden Dollar", die in US-Energie sowie Technologie, Landwirtschaft und Kohle flieÃŸen sollten.



Modi bestÃ¤tigte die Zollsenkung durch die USA, er Ã¤uÃŸerte sich jedoch weder zu den indischen Ã–limporten aus Russland noch zur Absenkung der indischen ZÃ¶lle fÃ¼r US-Produkte oder zu Investitionen. "Ich freue mich, dass Produkte 'Made in India' nun mit einem reduzierten Zollsatz von 18 Prozent belegt werden", schrieb Modi im Onlinedienst X. Er danke Trump "im Namen der 1,4 Milliarden Menschen in Indien fÃ¼r diese wunderbare AnkÃ¼ndigung".



Trump hatte Produkte aus Indien im April des vergangenen Jahres mit einem allgemeinen Importzoll von 25 Prozent belegt. Wegen der anhaltenden indischen Ã–limporte aus Russland verdoppelte der US-PrÃ¤sident den Satz im August fÃ¼r die meisten indischen Produkte sogar auf 50 Prozent. Dieser Strafzoll ist nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus mit der Einigung nun ebenfalls hinfÃ¤llig, sodass ein allgemeiner Aufschlag von 18 Prozent greift.



Nach China galt Indien bisher als grÃ¶ÃŸter Ã–lkunde Russlands. Seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 war der Anteil russischen Ã–ls an den indischen Importen von zwei auf fast 36 Prozent im Jahr 2024 gestiegen.