FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Die USA wollen eine Rohstoffreserve fÃ¼r die Industrie aufbauen und damit unabhÃ¤ngiger von China werden. DafÃ¼r sei eine Anschubfinanzierung von fast zwÃ¶lf Milliarden Dollar (rund zehn Milliarden Euro) geplant, teilte das WeiÃŸe Haus am Montag mit. PrÃ¤sident Donald Trump wollte den Plan demnach in KÃ¼rze verkÃ¼nden.



Von der Reserve sollen etwa US-Autohersteller und Technologiekonzerne profitieren, die im hohen MaÃŸe auf Seltene Erden oder andere wichtige Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium angewiesen sind, hieÃŸ es aus dem WeiÃŸen Haus. Seltene Erden sind etwa fÃ¼r die Herstellung von Smartphones, Elektroautos oder Kampfjets nÃ¶tig.



Finanziert werden soll die Reserve, Ã¼ber die zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, durch einen Kredit der US-Exportkreditagentur Exim in HÃ¶he von zehn Milliarden Dollar, dazu sollen rund 1,7 Milliarden Dollar an privaten Mitteln kommen.Â



Laut einem Bericht der Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) vom vergangenen Juli sind die Vereinigten Staaten deutlich stÃ¤rker von Importen aus China abhÃ¤ngig als europÃ¤ische LÃ¤nder. Bereits in Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021) hatte die US-Regierung eine Rohstoffstrategie verÃ¶ffentlicht, in der es hieÃŸ: "Die Vereinigten Staaten sind in hohem MaÃŸe von auslÃ¤ndischen Quellen fÃ¼r kritische Mineralien und von auslÃ¤ndischen Lieferketten abhÃ¤ngig, was potenzielle strategische Verwundbarkeiten sowohl fÃ¼r unsere Wirtschaft als auch fÃ¼r das MilitÃ¤r zur Folge hat."



Peking hatte die AusfuhrbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Seltene Erden und bestimmte Metalle im vergangenen Jahr verschÃ¤rft. Die EU-Kommission in BrÃ¼ssel stellte daraufhin im Dezember PlÃ¤ne fÃ¼r eine Bevorratung von Rohstoffen vor. Ein EuropÃ¤isches Zentrum fÃ¼r Kritische Rohstoffe soll gemeinsame EinkÃ¤ufe mehrerer EU-Staaten koordinieren und VorrÃ¤te anlegen.