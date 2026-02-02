Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung

SÃ©bastien Lecornu im franzÃ¶sischen Parlament

Die Regierung in Frankreich hat am Montag zwei Misstrauensvoten in der Nationalversammlung Ã¼berstanden - und damit nach monatelangem Ringen die Verabschiedung des Haushalts fÃ¼r das laufende Jahr durchgesetzt. Den Antrag des linken Lagers ohne die Sozialisten unterstÃ¼tzten 260 Abgeordnete, fÃ¼r eine Mehrheit wÃ¤ren 289 nÃ¶tig gewesen. Der Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Fraktion Rassemblement National (RN) kam auf 135 Stimmen.



"Frankreich hat endlich einen Haushalt", schrieb Lecornu im Onlinedienst X. Es sei allerdings nicht der Vorschlag der Regierung, sondern "Ergebnis eines parlamentarischen Kompromisses, der Ã„nderungen aller Fraktionen enthÃ¤lt", fÃ¼gte er hinzu.Â



Der nun verabschiedete Haushalt soll das Staatsdefizit Frankreichs von 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf unter fÃ¼nf Prozent senken. UrsprÃ¼nglich von Premierminister SÃ©bastien Lecornu geplante SparmaÃŸnahmen fielen weniger einschneidend aus als zunÃ¤chst angekÃ¼ndigt. Auch wird der Verteidigungsetat um 6,7 Milliarden Euro auf insgesamt 57,1 Milliarden Euro erhÃ¶ht.



Selbst bei Erreichen des selbst gesteckten Ziels bleibt Frankreich noch deutlich von der Vorgabe der EU entfernt, die ein Staatsdefizit von drei Prozent vorsieht. Auch dÃ¼rfte mit dem neuen Haushalt die Staatsverschuldung weiter wachsen. Die Regierung rechnet mit einem Anstieg von etwa 116 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf rund 118 Prozent des BIP im laufenden Jahr.



Vier Monate lang hatten die Abgeordneten in Paris vergeblich um einen Haushaltskompromiss gerungen. Die Mitte-Rechts-Regierung Lecornus hat keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung und muss sich wechselnde UnterstÃ¼tzung etwa bei den Sozialisten oder bei Konservativen suchen.



Um den Haushalt durchzubringen, griff Lecornu schlieÃŸlich auf den Verfassungsartikel 49.3 zurÃ¼ck - obwohl er bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, dies nicht zu tun.Â Der Paragraf 49.3 ermÃ¶glicht die Verabschiedung eines Gesetzes, wenn die Regierung anschlieÃŸende Misstrauensvoten Ã¼bersteht.



RN-Fraktionschefin Marine Le Pen warf dem Regierungschef vor, "die Sozialisten gekauft" zu haben und damit das Staatsdefizit Frankreichs weiter zu verschlimmern. Der frÃ¼here Chef des Rechnungshofs, Pierre Moscovici, zeigte sich erleichtert, dass Frankreich nun endlich einen Haushalt bekomme. Dieser werde allerdings "nicht schnell genug" zu einer Verringerung des Defizits fÃ¼hren, warnte er.



Als ZugestÃ¤ndnis an die Sozialisten gilt das Beibehalten einer Sondersteuer fÃ¼r groÃŸe Unternehmen, die Lecornu eigentlich abschaffen wollte. Zudem soll Mensa-Essen weiter subventioniert werden, so dass alle Studierenden Mahlzeiten fÃ¼r einen Euro erhalten kÃ¶nnen. Das wichtigste ZugestÃ¤ndnis an die Sozialisten war das Aufschieben der Rentenreform. Diese wurde in den Haushalt der Sozialversicherung eingegliedert, der im Dezember 2025 verabschiedet worden war. Damit bleibt die geplante Heraufsetzung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vorerst bei 62 Jahren und neun Monaten eingefroren.



Im Streit um den Haushalt waren in Frankreich bereits zwei VorgÃ¤nger Lecornus gestÃ¼rzt worden. Er selbst hatte aus demselben Grund ebenfalls seinen RÃ¼cktritt eingereicht, wurde dann aber von PrÃ¤sident Emmanuel Macron wieder ins Amt gesetzt.Â



Es wird damit gerechnet, dass Lecornu als nÃ¤chstes die Regierung geringfÃ¼gig umbildet und anschlieÃŸend Gesetzesvorhaben auf den Weg bringt, die trotz fehlender Regierungsmehrheit eine Chance haben, verabschiedet zu werden. Das nÃ¤chste groÃŸe Reformvorhaben ist eine Ã„nderung des Gesetzes zu Sterbehilfe und Palliativmedizin.