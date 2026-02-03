Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen: Bundesbedienstete in Minneapolis bekommen KÃ¶rperkameras

Ein maskierter US-Bundesbediensteter in Minneapolis

Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger sind US-Bundesbedienstete in Minneapolis mit KÃ¶rperkameras ausgestattet worden. Das US-Heimatschutzministerium gibt damit einer Forderung der Demokraten nach.

Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger sind US-Bundesbedienstete in Minneapolis mit KÃ¶rperkameras ausgestattet worden. Alle Mitarbeiter der EinwanderungsbehÃ¶rden in der nÃ¶rdlichen Stadt erhielten "mit sofortiger Wirkung" sogenannte Bodycams, erklÃ¤rte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem am Montag im Onlinedienst X. Das Heimatschutzministerium gibt damit einer Forderung der Demokraten nach, die schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Mitarbeiter der EinwanderungsbehÃ¶rden gefordert und mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel fÃ¼r die Bundesverwaltung gedroht hatten.



Angesichts der derzeit andauernden Teil-Shutdowns werde die MaÃŸnahme vorerst nur in Minneapolis umgesetzt, erklÃ¤rte Noem. "Sobald die Mittel verfÃ¼gbar sind, wird das KÃ¶rperkamera-Programm landesweit ausgeweitet werden", fÃ¼gte sie hinzu.



Am vergangenen Freitag hatte der US-Senat einen Haushaltskompromiss gebilligt, der die Finanzierung groÃŸer Teile der Bundesverwaltung gewÃ¤hrleistet. Er sieht jedoch nur fÃ¼r zwei Wochen Mittel fÃ¼r das Heimatschutzministerium vor. Da der Text jedoch auch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden muss, trat in der Nacht zu Samstag ein vorlÃ¤ufiger Shutdown in Kraft.



EinsatzkrÃ¤fte von US-BundesbehÃ¶rden wie ICE fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.



Die Demokraten fordern neben den KÃ¶rperkameras unter anderem ein Ende verdeckter Patrouillen und ein Masken-Verbot fÃ¼r die Bundesbediensteten.