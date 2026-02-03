Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, kann sich im Falle eines Wahlsiegs auch die Berufung parteiloser Politiker in sein Kabinett vorstellen.



"Auch in dieser Frage bin ich hart pragmatisch. Die beste Idee zÃ¤hlt, nicht das Parteibuch", sagte Ã–zdemir der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Die Bedingung an seine Partei fÃ¼r die Spitzenkandidatur in Baden-WÃ¼rttemberg habe gelautet: "maximale Beinfreiheit, im Wahlkampf, bei den Inhalten". Das hÃ¤tten ihm die GrÃ¼nen zugesichert, und das gelte auch nach der Wahl.



Seit einem gemeinsamen Auftritt mit Boris Palmer im Wahlkampf gibt es Spekulationen, ob Ã–zdemir den parteilosen TÃ¼binger OberbÃ¼rgermeister im Falle eines Wahlsiegs in sein Kabinett berufen kÃ¶nnte. Palmer war im Mai 2023 nach einem erneuten Eklat aus der Partei ausgetreten.



Ã–zdemir kÃ¼ndigte auÃŸerdem an, er werde alles dafÃ¼r tun, dass die Autoindustrie in Baden-WÃ¼rttemberg weiterhin eine zentrale Rolle spiele. Als MinisterprÃ¤sident wÃ¼rde er sich auch in BrÃ¼ssel fÃ¼r die StÃ¤rkung der Kernbranche des Landes einsetzen. "Die EU-Kommission soll chinesischen Autokonzernen, die in Europa investieren oder produzieren wollen, local content vorschreiben, die Zusammenarbeit mit Zulieferern vor Ort", sagte Ã–zdemir. SchlieÃŸlich schreibe Peking deutschen Automobilherstellern, die in China produzieren, Bedingungen vor. "Als MinisterprÃ¤sident wÃ¼rde ich mich dafÃ¼r einsetzen, dass wir das Prinzip auch umgekehrt einsetzen."

