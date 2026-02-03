Brennpunkte

Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht

  • dts - 3. Februar 2026
Bild vergrößern: Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht
Staatsanwaltschaft und Verwaltungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die ReformplÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Entlastung der Verwaltungsgerichte als unzureichend kritisiert.

"Die ReformplÃ¤ne fÃ¼r das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte gehen in die richtige Richtung", sagte DRB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sven Rebehn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die beschleunigenden Effekte der RechtsÃ¤nderungen dÃ¼rften aber Ã¼berschaubar bleiben." Der zentrale Engpass liege weniger im Verfahrensrecht als bei der personellen Ausstattung der Justiz.

"Tragende SÃ¤ule eines Rechtsstaatspakts von Bund und LÃ¤ndern muss die personelle VerstÃ¤rkung der Gerichte sein", sagte Rebehn. Besonders die Verwaltungsgerichte stÃ¼nden unter erheblichem Druck. Nach rund 72.000 Hauptsacheverfahren im Jahr 2023 und mehr als 100.000 FÃ¤llen im Jahr 2024 zeichne sich fÃ¼r 2025 ein erneuter Anstieg um rund 50 Prozent ab.

Dass die Zahl der AsylantrÃ¤ge zuletzt rÃ¼cklÃ¤ufig gewesen sei, entlaste die Gerichte bislang nicht. Hintergrund sei, dass das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge seine VerfahrensbestÃ¤nde derzeit schneller abarbeite - mit der Folge einer neuen Klagewelle. "Die neue Asylklagewelle bringt auch den Trend zu kÃ¼rzeren Gerichtsverfahren wieder ins Stocken", sagte Rebehn. Hubig hatte am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Ziel sei es, Gerichte zu entlasten und Verfahren zu beschleunigen, ohne den Aufwand zu erhÃ¶hen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan
    Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dresdner Migrationsforscher Hans VorlÃ¤nder sieht AbschiebeplÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisch. Der

    Mehr
    Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten
    Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In den meisten europÃ¤ischen LÃ¤ndern sind Menschen deutlich besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland. Das geht aus einem

    Mehr
    KriminalitÃ¤t: Costa Ricas designierte PrÃ¤sidentin begrÃ¼ÃŸt UnterstÃ¼tzung El Salvadors
    KriminalitÃ¤t: Costa Ricas designierte PrÃ¤sidentin begrÃ¼ÃŸt UnterstÃ¼tzung El Salvadors

    Costa Ricas designierte PrÃ¤sidentin Laura FernÃ¡ndez hat die UnterstÃ¼tzung durch El Salvadors Staatschef Nayib Bukele im Kampf ihres Landes gegen die zunehmende

    Mehr
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe "Tritt ins Gesicht" der Menschen
    Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer
    Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer
    GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM
    GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM
    Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
    Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung

    Top Meldungen

    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber

    Mehr
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an

    Die USA wollen eine Rohstoffreserve fÃ¼r die Industrie aufbauen und damit unabhÃ¤ngiger von China werden. DafÃ¼r sei eine Anschubfinanzierung von fast zwÃ¶lf Milliarden Dollar

    Mehr
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts