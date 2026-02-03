Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die ReformplÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Entlastung der Verwaltungsgerichte als unzureichend kritisiert.
"Die ReformplÃ¤ne fÃ¼r das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte gehen in die richtige Richtung", sagte DRB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sven Rebehn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die beschleunigenden Effekte der RechtsÃ¤nderungen dÃ¼rften aber Ã¼berschaubar bleiben." Der zentrale Engpass liege weniger im Verfahrensrecht als bei der personellen Ausstattung der Justiz.
"Tragende SÃ¤ule eines Rechtsstaatspakts von Bund und LÃ¤ndern muss die personelle VerstÃ¤rkung der Gerichte sein", sagte Rebehn. Besonders die Verwaltungsgerichte stÃ¼nden unter erheblichem Druck. Nach rund 72.000 Hauptsacheverfahren im Jahr 2023 und mehr als 100.000 FÃ¤llen im Jahr 2024 zeichne sich fÃ¼r 2025 ein erneuter Anstieg um rund 50 Prozent ab.
Dass die Zahl der AsylantrÃ¤ge zuletzt rÃ¼cklÃ¤ufig gewesen sei, entlaste die Gerichte bislang nicht. Hintergrund sei, dass das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge seine VerfahrensbestÃ¤nde derzeit schneller abarbeite - mit der Folge einer neuen Klagewelle. "Die neue Asylklagewelle bringt auch den Trend zu kÃ¼rzeren Gerichtsverfahren wieder ins Stocken", sagte Rebehn. Hubig hatte am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Ziel sei es, Gerichte zu entlasten und Verfahren zu beschleunigen, ohne den Aufwand zu erhÃ¶hen.
Brennpunkte
Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht
- dts - 3. Februar 2026
