Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht

Staatsanwaltschaft und Verwaltungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die ReformplÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Entlastung der Verwaltungsgerichte als unzureichend kritisiert.



"Die ReformplÃ¤ne fÃ¼r das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte gehen in die richtige Richtung", sagte DRB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sven Rebehn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die beschleunigenden Effekte der RechtsÃ¤nderungen dÃ¼rften aber Ã¼berschaubar bleiben." Der zentrale Engpass liege weniger im Verfahrensrecht als bei der personellen Ausstattung der Justiz.



"Tragende SÃ¤ule eines Rechtsstaatspakts von Bund und LÃ¤ndern muss die personelle VerstÃ¤rkung der Gerichte sein", sagte Rebehn. Besonders die Verwaltungsgerichte stÃ¼nden unter erheblichem Druck. Nach rund 72.000 Hauptsacheverfahren im Jahr 2023 und mehr als 100.000 FÃ¤llen im Jahr 2024 zeichne sich fÃ¼r 2025 ein erneuter Anstieg um rund 50 Prozent ab.



Dass die Zahl der AsylantrÃ¤ge zuletzt rÃ¼cklÃ¤ufig gewesen sei, entlaste die Gerichte bislang nicht. Hintergrund sei, dass das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge seine VerfahrensbestÃ¤nde derzeit schneller abarbeite - mit der Folge einer neuen Klagewelle. "Die neue Asylklagewelle bringt auch den Trend zu kÃ¼rzeren Gerichtsverfahren wieder ins Stocken", sagte Rebehn. Hubig hatte am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Ziel sei es, Gerichte zu entlasten und Verfahren zu beschleunigen, ohne den Aufwand zu erhÃ¶hen.

