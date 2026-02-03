GroÃŸe Mehrheit gegen Boykott der FuÃŸball-WM

Fans der deutschen FuÃŸball-Nationalmannschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist trotz einer Diskussion um einen Boykott der FuÃŸball-WM dafÃ¼r, dass die Nationalmannschaft wie geplant im Sommer in die USA fÃ¤hrt.



71 Prozent sprechen sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r das Magazin "Stern" und den Sender RTL gegen einen Boykott aus, nur 24 Prozent befÃ¼rworten eine Nicht-Teilnahme. Wegen der politischen Lage in den USA waren zuletzt Rufe nach einer deutschen Absage laut geworden.



Die Ablehnung eines Verzichts ist in Ost und West und Ã¼ber alle Altersgruppen hinweg sowie unter FuÃŸball-Interessierten und Nicht-Interessierten Ã¤hnlich hoch. Auch AnhÃ¤nger von Union, SPD und AfD sind mehrheitlich dagegen.



Am ehesten sprechen sich die AnhÃ¤nger der GrÃ¼nen (44 Prozent) und der Linken (48 Prozent) fÃ¼r einen Boykott der FuÃŸball-WM durch das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aus.



Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa fÃ¼r den "Stern" und RTL Deutschland am 29. und 30. Januar 2026 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.

