Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten

  • dts - 3. Februar 2026
Bild vergrößern: Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten
Antidiskriminierungsbeauftragte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In den meisten europÃ¤ischen LÃ¤ndern sind Menschen deutlich besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland.

Das geht aus einem Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor, Ã¼ber das die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten. "In sÃ¤mtlichen LÃ¤ndern, die sich an der Abfrage beteiligten, ist sexuelle BelÃ¤stigung sowohl im allgemeinen Zivilrecht als auch im Arbeitsrecht ausdrÃ¼cklich verboten", heiÃŸt es darin.

Alle LÃ¤nder untersagten sexuelle BelÃ¤stigung mindestens bei der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen. "In vielen LÃ¤ndern erstreckt sich der Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung zudem auf die Gesundheitsversorgung, die Vermietung von Wohnraum sowie kulturelle Angebote. Kein einziges Land verbietet sexuelle BelÃ¤stigung wie Deutschland nur im Arbeitsleben."

Auch im Ã¶ffentlichen Sektor, etwa im Bildungswesen, existierten in vielen LÃ¤ndern Regelungen zum Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung. Weiter heiÃŸt es: "Deutschland ist im europÃ¤ischen Vergleich das Schlusslicht." FÃ¼r Betroffene bedeute das: Wenn sie durch anzÃ¼gliche Gesten, Blicke oder Ã„uÃŸerungen von Kollegen belÃ¤stigt wÃ¼rden, hÃ¤tten sie unter UmstÃ¤nden Anspruch auf Schadensersatz oder EntschÃ¤digung. Ihr Arbeitgeber mÃ¼sse dem Einhalt gebieten. Anders sei die Situation, wenn Vermietende jemanden verbal sexuell belÃ¤stigten oder Fahrlehrer unvermittelt pornografische Bilder zeigten. Dagegen kÃ¶nnten Betroffene rechtlich kaum vorgehen.

Die Bundesbeauftragte fÃ¼r Antidiskriminierung und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Ferda Ataman, sagte dem RND: "Sexuelle BelÃ¤stigung ist eine Diskriminierung, vor der wir Menschen und besonders oft Frauen besser schÃ¼tzen mÃ¼ssen - das zeigt das Gutachten ganz deutlich. FÃ¼r Betroffene ist das ein untragbarer Zustand." Sie fÃ¼gte hinzu: "Die Bundesregierung hat eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes angekÃ¼ndigt. Dazu muss ein besserer Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung gehÃ¶ren - auch auf dem Wohnungsmarkt, im Fitnessstudio oder in Fahrschulen."

Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums sagte dem RND, belÃ¤stigendes Verhalten unter Ausnutzung von MachtverhÃ¤ltnissen kÃ¶nne bereits jetzt strafbar sein. Aus Sicht des Ministeriums bestehe dennoch "teilweise gesetzgeberischer Handlungsbedarf". Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sei vereinbart worden, den Diskriminierungsschutz zu verbessern, so die Sprecherin weiter. "Die Bundesregierung prÃ¼ft, wie diese Vorgaben am besten umgesetzt werden kÃ¶nnen."

