Epstein-AffÃ¤re: Ehepaar Clinton erklÃ¤rt sich zu Aussage vor dem Kongress bereit

  • AFP - 3. Februar 2026, 01:27 Uhr
Bild vergrößern: Epstein-AffÃ¤re: Ehepaar Clinton erklÃ¤rt sich zu Aussage vor dem Kongress bereit
Bill und Hillary Clinton bei Trumps AmtseinfÃ¼hrung 2025
Bild: AFP

Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Ehefrau, die ehemalige AuÃŸenministerin Hillary Clinton, haben sich zu einer Aussage vor dem Kongressausschuss in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein bereit erklÃ¤rt.

Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Ehefrau, die ehemalige AuÃŸenministerin Hillary Clinton, haben sich zu einer Aussage vor dem Kongressausschuss in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein bereit erklÃ¤rt. Das Ehepaar Clinton freue sich darauf, "einen PrÃ¤zedenzfall zu schaffen, der fÃ¼r alle gilt", erklÃ¤rte der Sprecher des Ex-PrÃ¤sidenten am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Zuvor hatte das Ehepaar Clinton eine Aussage vor dem von den Republikanern dominierten Ausschuss verweigert. Die AnwÃ¤lte des Paares argumentieren, beide hÃ¤tten den Abgeordneten bereits "vorsorglich und freiwillig" alle verfÃ¼gbaren Informationen zur VerfÃ¼gung gestellt.

Clintons Sprecher wiederholte, das Ehepaar habe "unter Eid gesagt, was sie wissen", doch das sei den Abgeordneten "egal". Die Clintons hÃ¤tten "in gutem Glauben verhandelt, Sie nicht", erklÃ¤rte der Sprecher an die Mitglieder des Ausschusses gerichtet.

Die Zusage der Clintons erfolgte vor dem Hintergrund einer drohenden Anklage durch das US-Justizministerium gegen das Paar. Eine Abstimmung Ã¼ber eine entsprechende Empfehlung war im US-ReprÃ¤sentantenhaus bereits in die Wege geleitet worden. Unklar war zunÃ¤chst, ob die Unterkammer angesichts der Zusage des Ex-PrÃ¤sidenten und seiner Ehefrau die Abstimmung weiter anstreben wÃ¼rde. Bill und Hillary Clinton kÃ¶nnte bis zu zwÃ¶lf Monate Haft drohen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte Bill Clinton unterstellt, dieser habe deutlich mehr mit Epstein zu tun gehabt als er selbst. Trump veranlasste deshalb Ermittlungen gegen den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten und weitere Demokraten-Politiker. Clintons Name tauchte wie der von Trump und die Namen zahlreicher weiterer Politiker und Prominenter in den bisher verÃ¶ffentlichten Akten zur Epstein-AffÃ¤re auf. Ein persÃ¶nliches Fehlverhalten konnte aber weder Clinton noch Trump nachgewiesen werden.Â 

Der Fall Epstein belastet Trump seit Monaten. Dem bis in hÃ¶chste Kreise vernetzten Finanzberater und MillionÃ¤r Epstein wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils Prominenten zugefÃ¼hrt zu haben.

Der Ã¼ber Jahre mit Trump befreundete Epstein war bereits 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.

2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

