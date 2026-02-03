Wirtschaft

Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz

  • dts - 3. Februar 2026
Bild vergrößern: Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf dem E-Automarkt.

Durch die AbschwÃ¤chung des CO2-Reduktionsziels fÃ¼r 2035 kÃ¶nnte der prognostizierte Anteil von Elektrofahrzeugen um 15 Punkte auf 85 Prozent sinken, wie aus Zahlen der BrÃ¼ssler Denkfabrik T&E hervorgeht. Die CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen wÃ¼rden gleichzeitig um zehn Prozent hÃ¶her sein als bei den ursprÃ¼nglichen Planungen, heiÃŸt es in der Studie, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Neben E-Autos (und Wasserstoffantrieben) dÃ¼rfen klassische Verbrenner weiterhin verkauft werden. Sowie verschiedene Hybridfahrzeuge und Elektroautos mit Range-Extender - einem Benzinmotor, der die Batterie wÃ¤hrend der Fahrt auflÃ¤dt.

FÃ¼r Sebastian Bock, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von T&E Deutschland, ist das so, "als wÃ¼rde man auf mehrere Pferde wetten, wenn nur noch ein Pferd im Rennen ist". Die Welt werde elektrisch, "aber unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit sollen Investitionen in Technologien umgeleitet werden, die veraltet und damit schlecht fÃ¼r unsere Wirtschaft und das Klima sind". Bock warnte: "So verlieren wir den Anschluss und langfristig noch mehr ArbeitsplÃ¤tze in der deutschen SchlÃ¼sselindustrie."

Der Studie zufolge lÃ¶st der EU-VorstoÃŸ bis 2050 einen zusÃ¤tzlichen AusstoÃŸ von 720 Millionen Tonnen CO2-Ã„quivalent aus, eine Steigerung von zehn Prozent. In dieser Rechnung sind auch die Gutschriften fÃ¼r kohlenstoffarmen Stahl enthalten.

