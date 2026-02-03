Wirtschaft

DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf

  • dts - 3. Februar 2026
Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscher Gasspeicher zum Gassparen aufgerufen.

"Es ist sinnvoll, den Gasverbrauch weiter zu senken", sagte Kemfert den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Wer kann, sollte auch Ã¼ber einen Wechsel der Gasheizung nachdenken, denn jede neue WÃ¤rmepumpe reduziert dauerhaft Kosten, AbhÃ¤ngigkeiten und Krisenrisiken."

Dass die deutschen Gasspeicher derzeit fÃ¼r die Jahreszeit ungewÃ¶hnlich leer sind, ist fÃ¼r Kemfert ein Alarmzeichen. "Die Versorgung ist aktuell gesichert, aber die niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde sind ein klares Warnsignal", sagte die Wissenschaftlerin. "Der Puffer ist kleiner als in frÃ¼heren Jahren, und das erhÃ¶ht die AnfÃ¤lligkeit fÃ¼r KÃ¤lteperioden und PreissprÃ¼nge."

Durch den Import von LNG sei Deutschland flexibel geworden, aber auch stÃ¤rker abhÃ¤ngig vom Weltmarkt und Preisschwankungen. Sollte US-PrÃ¤sident Donald Trump sich entscheiden, LNG-Exporte zu stoppen, wÃ¤re ein sofortiger Versorgungsengpass "unwahrscheinlich", sagte Kemfert, "ein deutlicher Preisschock aber sehr realistisch." Besonders problematisch wÃ¤re die SpeicherbefÃ¼llung im Sommer, die dann deutlich schwieriger und teurer wÃ¼rde.

    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber

    Mehr
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an

    Die USA wollen eine Rohstoffreserve fÃ¼r die Industrie aufbauen und damit unabhÃ¤ngiger von China werden. DafÃ¼r sei eine Anschubfinanzierung von fast zwÃ¶lf Milliarden Dollar

    Mehr
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche

    Mehr

