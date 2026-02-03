Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen

Elon Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat zwei seiner Unternehmen zusammengelegt: Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Ã¼bernahm die Firma xAI, die sich mit KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) beschÃ¤ftigt.

Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat zwei seiner Unternehmen zusammengelegt: Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Ã¼bernahm die Firma xAI, die sich mit KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) beschÃ¤ftigt. SpaceX plane, Satelliten im Weltraum als Datenzentren einzusetzen und mit ihrer Hilfe Solarenergie zu produzieren, um den wachsenden Energiebedarf der KI-Infrastruktur auf der Erde abzudecken, erklÃ¤rte Musk am Montag. Das Projekt sei "der ehrgeizigste Innovationsmotor auf (und Ã¼ber) der Erde".



Der KI-Energiebedarf kÃ¶nne auf der Erde "ohne Belastungen fÃ¼r Gemeinschaften und die Umwelt" nicht abgedeckt werden, erklÃ¤rte Musk. "Durch die direkte Nutzung nahezu konstanter Solarenergie bei geringen Betriebs- und Wartungskosten werden diese Satelliten unsere FÃ¤higkeit, Rechenleistung zu skalieren, transformieren", fÃ¼gte er hinzu.



SpaceX plant demnach den Start von einer Million Satelliten als Datenzentren. Dabei soll die Starship-Rakete des Raumfahrtunternehmens zum Einsatz kommen und bald einmal pro Stunde starten.



Musk gab keinen Zeitplan fÃ¼r die ersten Satellitenstarts bekannt und nannte keine finanziellen Eckdaten der Ãœbernahme. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hÃ¤tte das zusammengelegte Unternehmen einen Wert von 1,25 Billionen Dollar (1,06 Billionen Euro).



SpaceX betreibt das Satellitennetzwerk Starlink. Zudem hat das Unternehmen mit seiner TrÃ¤gerraketen lukrative VertrÃ¤ge mit der US-Raumfahrtagentur Nasa abgeschlossen. Vorzeigeprojekt von SpaceX ist die 123 Meter hohe Starship-Rakete. Die Nasa will damit erstmals seit Jahrzehnten wieder Menschen zum Mond bringen, wÃ¤hrend Musk sogar eine Mars-Mission plant.



Im Juni plant das Raumfahrtunternehmen US-Medienberichten zufolge seinen BÃ¶rsengang. Musk will damit demnach die Rekordsumme von 50 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) einsammeln.



Musks KI-Unternehmen xAI hatte zuletzt wegen des umstrittenen Chatbots Grok in der Kritik gestanden. Nutzer des Onlinedienstes X hatten mithilfe des Chatbots Anfang des Monats Millionen von KI-Bildern erzeugt und verÃ¶ffentlicht, auf denen Frauen und MÃ¤dchen ohne deren Zustimmung im Bikini, fast nackt oder in sexualisierten Posen zu sehen waren. X hat die Funktion nach eigenen Angaben seither eingeschrÃ¤nkt. Die EU-Kommission kÃ¼ndigte an, gegen den Chatbot vorzugehen.