Brennpunkte

Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe in U-Haft

  • AFP - 3. Februar 2026, 03:02 Uhr

Kurz vor dem Beginn seines Prozesses wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen ist der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe in Untersuchungshaft genommen worden. Marius Borg Hoiby wird unter anderem KÃ¶rperverletzung vorgeworfen.

Kurz vor dem Beginn seines Prozesses wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen ist der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei am Montag in Oslo mitteilte, wurde der 29-jÃ¤hrige Marius Borg HoibyÂ am Sonntagabend "wegen des Verdachts auf KÃ¶rperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und VerstoÃŸ gegen ein Kontaktverbot" in Gewahrsam genommen. Angaben zu dem oder den mutmaÃŸlichen Opfern machte die Polizei nicht.

Der Sohn der Kronprinzessin aus einer frÃ¼heren Beziehung wurde fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen, nachdem die Polizei vor einer "Wiederholungsgefahr" gewarnt hatte. Weitere Einzelheiten wÃ¼rden nicht bekanntgegeben, erklÃ¤rte die Polizei.

Am Dienstag soll vor einem Gericht in Oslo ein Prozess gegen Hoiby wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen und anderer schwerer Anschuldigungen beginnen. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis. Zu den schwersten VorwÃ¼rfen gehÃ¶ren vier mutmaÃŸliche Vergewaltigungen sowie die kÃ¶rperliche und psychische Misshandlung mehrerer Ex-Freundinnen. Hoiby unterliegt einem strengen Kontaktverbot zu allen betroffenen Frauen.

Hoiby hat sich Ã¶ffentlich bislang nur einmal zu den VorwÃ¼rfen geÃ¤uÃŸert, nachdem er im August 2024 wegen des Vorwurfs festgenommen worden war, in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und die Frau misshandelt zu haben. Damals rÃ¤umte er ein, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gehandelt zu haben und seit langem Drogenprobleme zu haben. Die schwersten VorwÃ¼rfe der Anklage bestreitet er aber.

Die norwegische KÃ¶nigsfamilie ist durch den Skandal in BedrÃ¤ngnis geraten. Die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidende Mette-Marit steht zudem unter Druck, weil in den USA neu verÃ¶ffentlichte Akten zu Jeffrey Epstein eine gewisse Vertrautheit zwischen der Prinzessin und dem SexualstraftÃ¤ter vermuten lassen. Unter anderem fragt die Frau von Kronprinz Haakon in einer E-Mail Epstein, ob esÂ "fÃ¼r eine Mutter unangemessen ist, als Bildschirmschoner fÃ¼r ihren 15-jÃ¤hrigen Sohn ein Bild von zwei nackten Frauen, die ein Surfbrett tragen, vorzuschlagen".

Die Prinzessin zeigte am Wochenende Reue: Sie habe Epstein falsch eingeschÃ¤tzt - "und ich bedauere zutiefst, den geringsten Kontakt zu Epstein gehabt zu haben".Â 

Der Prozess gegen Hoiby soll laut bisheriger Planung bis zum 19. MÃ¤rz dauern, erst einige Wochen spÃ¤ter wird das Urteil erwartet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela bespricht
    GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela bespricht "Ãœbergang" mit RodrÃ­guez

    Die neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela hat mit der venezolanischen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez Ã¼ber den "Ãœbergang" in dem sÃ¼damerikanischen Land

    Mehr
    Epstein-AffÃ¤re: Ehepaar Clinton erklÃ¤rt sich zu Aussage vor dem Kongress bereit
    Epstein-AffÃ¤re: Ehepaar Clinton erklÃ¤rt sich zu Aussage vor dem Kongress bereit

    Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Ehefrau, die ehemalige AuÃŸenministerin Hillary Clinton, haben sich zu einer Aussage vor dem Kongressausschuss in der AffÃ¤re um

    Mehr
    Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan
    Experte: Viele HÃ¼rden fÃ¼r Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dresdner Migrationsforscher Hans VorlÃ¤nder sieht AbschiebeplÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisch. Der

    Mehr
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf
    Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen: Bundesbedienstete in Minneapolis bekommen KÃ¶rperkameras
    Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen: Bundesbedienstete in Minneapolis bekommen KÃ¶rperkameras
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten
    Deutschland bei Schutz vor BelÃ¤stigung im EU-Vergleich hinten
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe "Tritt ins Gesicht" der Menschen
    Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht
    Richterbund reichen ReformplÃ¤ne fÃ¼r Verwaltungsgerichte nicht

    Top Meldungen

    Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer
    Ã–zdemir will EU-Vorschriften fÃ¼r chinesische Autobauer

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, kann sich im Falle eines Wahlsiegs auch die

    Mehr
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem GesprÃ¤ch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung Ã¼ber

    Mehr
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an

    Die USA wollen eine Rohstoffreserve fÃ¼r die Industrie aufbauen und damit unabhÃ¤ngiger von China werden. DafÃ¼r sei eine Anschubfinanzierung von fast zwÃ¶lf Milliarden Dollar

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts