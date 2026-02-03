Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro

Gustavo Petro (li.) und Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus. Dabei geht es um die Spannungen zwischen den USA und Kolumbien seit dem erneuten Amtsantritt von Trump vor gut einem Jahr.

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus. Das Treffen dÃ¼rfte von Spannungen geprÃ¤gt sein zwischen den USA und Kolumbien seit dem erneuten Amtsantritt von Trump vor gut einem Jahr. Trump will Petro nach eigenen Angaben zu einem hÃ¤rteren Vorgehen gegen DrogenhÃ¤ndler auffordern, die Kokain und andere Rauschmittel in die USA schmuggeln.Â



Der US-PrÃ¤sident hatte den linksgerichteten kolumbianischen Staatschef als "AnfÃ¼hrer einer illegalen Drogenbande" bezeichnet und als "kranken Mann", der nicht lange im PrÃ¤sidentenpalast in BogotÃ¡ bleiben werde. Petro bescheinigte Trump seinerseits ein "seniles Hirn" und Ã¼bte scharfe Kritik an der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte am 3. Januar. Danach hatte Trump Kolumbien ebenfalls mit einer MilitÃ¤rintervention gedroht.