Politik

Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro

  • AFP - 3. Februar 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
Gustavo Petro (li.) und Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus. Dabei geht es um die Spannungen zwischen den USA und Kolumbien seit dem erneuten Amtsantritt von Trump vor gut einem Jahr.

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus. Das Treffen dÃ¼rfte von Spannungen geprÃ¤gt sein zwischen den USA und Kolumbien seit dem erneuten Amtsantritt von Trump vor gut einem Jahr. Trump will Petro nach eigenen Angaben zu einem hÃ¤rteren Vorgehen gegen DrogenhÃ¤ndler auffordern, die Kokain und andere Rauschmittel in die USA schmuggeln.Â 

Der US-PrÃ¤sident hatte den linksgerichteten kolumbianischen Staatschef als "AnfÃ¼hrer einer illegalen Drogenbande" bezeichnet und als "kranken Mann", der nicht lange im PrÃ¤sidentenpalast in BogotÃ¡ bleiben werde. Petro bescheinigte Trump seinerseits ein "seniles Hirn" und Ã¼bte scharfe Kritik an der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte am 3. Januar. Danach hatte Trump Kolumbien ebenfalls mit einer MilitÃ¤rintervention gedroht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen: Bundesbedienstete in Minneapolis bekommen KÃ¶rperkameras
    Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen: Bundesbedienstete in Minneapolis bekommen KÃ¶rperkameras

    Nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf zwei US-BÃ¼rger sind US-Bundesbedienstete in Minneapolis mit KÃ¶rperkameras ausgestattet worden. Alle Mitarbeiter der EinwanderungsbehÃ¶rden in

    Mehr
    Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
    Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs aufgefordert, um damit die seit drei Tagen andauernde

    Mehr
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung

    Die Regierung in Frankreich hat am Montag zwei Misstrauensvoten in der Nationalversammlung Ã¼berstanden - und damit nach monatelangem Ringen die Verabschiedung des Haushalts fÃ¼r

    Mehr
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten
    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten "vÃ¶llig inakzeptabel"
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert "Lifestyle"-Formulierung
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Bundesnetzagentur:
    Bundesnetzagentur: "Versorgung mit Gas in Deutschland ist stabil"
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt in Oslo

    Top Meldungen

    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene
    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene

    Nach ergebnislosen GesprÃ¤chen in den Regionen starten am Dienstag (14.30 Uhr) Tarifverhandlungen fÃ¼r rund 585.000 BeschÃ¤ftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die erste

    Mehr
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscher

    Mehr
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf dem

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts