Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, Gitta Connemann, hat sich erstmals zum umstrittenen Antrag ihrer Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) mit dem Titel "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" geÃ¤uÃŸert, der auf dem bevorstehenden Bundesparteitag der Christdemokraten zur Abstimmung gestellt werden sollte, von der Parteispitze jedoch scharf kritisiert worden war.
"Die Ãœberschrift unseres Antrags hÃ¤tte besser eine andere sein sollen, weil dieses Wort eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema Teilzeit ganz offensichtlich erschwert hat", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). "Und das bedaure ich."
Zugleich aber richtete sie einen Appell nicht nur an ihre Partei, sondern auch an die Medien und die Ã–ffentlichkeit, den eigentlichen Inhalt bei der Aufregung Ã¼ber einzelne Formulierungen nicht aus den Augen zu verlieren: "Ich wÃ¼nsche mir, dass wir jenseits ritueller EmpÃ¶rung wieder lernen, ernsthaft Ã¼ber ReformvorschlÃ¤ge zu diskutieren." Es gehe in diesen Auseinandersetzungen nicht um sie als Person oder die Partei, "sondern um die ReformfÃ¤higkeit Deutschlands".
Nach "Tagesspiegel"-Informationen empfahl die Antragskommission der CDU eine Ã¼berarbeitete Fassung der Teilzeit-Initiative dem Parteitag zur Zustimmung.
Wirtschaft
Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert "Lifestyle"-Formulierung
- dts - 3. Februar 2026, 05:00 Uhr
