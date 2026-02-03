Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat groÃŸe Sozialreformen fÃ¼r dieses Jahr versprochen - aber auch die Erwartungen gedÃ¤mpft.
"Bis zum Ende des Jahres werden wir die ersten groÃŸen Sozialreformen umgesetzt haben, und die Rente haben wir dabei priorisiert", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. Alle Reformen, die sich die Koalition vorgenommen habe, werde man "so schnell wie mÃ¶glich", aber in jedem Fall bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen.
Gleichzeitig dÃ¤mpfte Frei die Erwartungen: "Klar ist aber auch, dass bis Dezember nicht alles fertig werden kann." Man werde die anstehenden Reformen sicherlich aufteilen, so Frei. Und weiter: "Manche KommissionsvorschlÃ¤ge sind sehr schnell umsetzbar, andere brauchen einen etwas lÃ¤ngeren Vorlauf."
Eine groÃŸe Steuerreform sei dagegen nicht notwendig. "Der Koalitionsvertrag lÃ¤sst uns SpielrÃ¤ume, um auf verÃ¤nderte Bedingungen zu reagieren. Da mÃ¼ssen wir nicht neu verhandeln", sagte Frei dem Tagesspiegel. Kritisch Ã¤uÃŸerte er sich dagegen Ã¼ber den VorstoÃŸ der Mittelstands-Vereinigung der Union zur Abschaffung der "Lifestyle-Teilzeit". "Dem PolitikverstÃ¤ndnis der CDU ist es vÃ¶llig fremd, den Menschen sagen zu wollen, wie sie ihr Leben zu fÃ¼hren haben", sagte Frei.
Wirtschaft
Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
- dts - 3. Februar 2026, 05:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat groÃŸe Sozialreformen fÃ¼r dieses Jahr versprochen - aber auch die Erwartungen gedÃ¤mpft.
Weitere Meldungen
Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD wird die Kritik an verschiedenen VorstÃ¶ÃŸen aus der CDU zu Einschnitten im Sozialstaat lauter. "Ich bin entsetzt Ã¼ber die immerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, Gitta Connemann, hat sich erstmals zum umstrittenen Antrag ihrer Mittelstands- und WirtschaftsunionMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, will trotz niedriger SpeicherstÃ¤nde nicht von einem Gasmangel in Deutschland sprechen. "EsMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscherMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf demMehr
Berlin/Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat die VorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrates der CDU, den Bezug von Arbeitslosengeld auf zwÃ¶lf MonateMehr