Wirtschaft

Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte

  • dts - 3. Februar 2026, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat groÃŸe Sozialreformen fÃ¼r dieses Jahr versprochen - aber auch die Erwartungen gedÃ¤mpft.

"Bis zum Ende des Jahres werden wir die ersten groÃŸen Sozialreformen umgesetzt haben, und die Rente haben wir dabei priorisiert", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. Alle Reformen, die sich die Koalition vorgenommen habe, werde man "so schnell wie mÃ¶glich", aber in jedem Fall bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen.

Gleichzeitig dÃ¤mpfte Frei die Erwartungen: "Klar ist aber auch, dass bis Dezember nicht alles fertig werden kann." Man werde die anstehenden Reformen sicherlich aufteilen, so Frei. Und weiter: "Manche KommissionsvorschlÃ¤ge sind sehr schnell umsetzbar, andere brauchen einen etwas lÃ¤ngeren Vorlauf."

Eine groÃŸe Steuerreform sei dagegen nicht notwendig. "Der Koalitionsvertrag lÃ¤sst uns SpielrÃ¤ume, um auf verÃ¤nderte Bedingungen zu reagieren. Da mÃ¼ssen wir nicht neu verhandeln", sagte Frei dem Tagesspiegel. Kritisch Ã¤uÃŸerte er sich dagegen Ã¼ber den VorstoÃŸ der Mittelstands-Vereinigung der Union zur Abschaffung der "Lifestyle-Teilzeit". "Dem PolitikverstÃ¤ndnis der CDU ist es vÃ¶llig fremd, den Menschen sagen zu wollen, wie sie ihr Leben zu fÃ¼hren haben", sagte Frei.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten
    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten "vÃ¶llig inakzeptabel"

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD wird die Kritik an verschiedenen VorstÃ¶ÃŸen aus der CDU zu Einschnitten im Sozialstaat lauter. "Ich bin entsetzt Ã¼ber die immer

    Mehr
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert "Lifestyle"-Formulierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, Gitta Connemann, hat sich erstmals zum umstrittenen Antrag ihrer Mittelstands- und Wirtschaftsunion

    Mehr
    Bundesnetzagentur:
    Bundesnetzagentur: "Versorgung mit Gas in Deutschland ist stabil"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, will trotz niedriger SpeicherstÃ¤nde nicht von einem Gasmangel in Deutschland sprechen. "Es

    Mehr
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt in Oslo
    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene
    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene
    Menschenrechtsgericht urteilt Ã¼ber Inhaftierung Nawalnys in Russland
    Menschenrechtsgericht urteilt Ã¼ber Inhaftierung Nawalnys in Russland
    GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela bespricht
    GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela bespricht "Ãœbergang" mit RodrÃ­guez

    Top Meldungen

    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscher

    Mehr
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf dem

    Mehr
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe
    Reichinnek nennt CDU-VorstÃ¶ÃŸe "Tritt ins Gesicht" der Menschen

    Berlin/Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat die VorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrates der CDU, den Bezug von Arbeitslosengeld auf zwÃ¶lf Monate

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts