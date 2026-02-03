Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte

Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat groÃŸe Sozialreformen fÃ¼r dieses Jahr versprochen - aber auch die Erwartungen gedÃ¤mpft.



"Bis zum Ende des Jahres werden wir die ersten groÃŸen Sozialreformen umgesetzt haben, und die Rente haben wir dabei priorisiert", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. Alle Reformen, die sich die Koalition vorgenommen habe, werde man "so schnell wie mÃ¶glich", aber in jedem Fall bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen.



Gleichzeitig dÃ¤mpfte Frei die Erwartungen: "Klar ist aber auch, dass bis Dezember nicht alles fertig werden kann." Man werde die anstehenden Reformen sicherlich aufteilen, so Frei. Und weiter: "Manche KommissionsvorschlÃ¤ge sind sehr schnell umsetzbar, andere brauchen einen etwas lÃ¤ngeren Vorlauf."



Eine groÃŸe Steuerreform sei dagegen nicht notwendig. "Der Koalitionsvertrag lÃ¤sst uns SpielrÃ¤ume, um auf verÃ¤nderte Bedingungen zu reagieren. Da mÃ¼ssen wir nicht neu verhandeln", sagte Frei dem Tagesspiegel. Kritisch Ã¤uÃŸerte er sich dagegen Ã¼ber den VorstoÃŸ der Mittelstands-Vereinigung der Union zur Abschaffung der "Lifestyle-Teilzeit". "Dem PolitikverstÃ¤ndnis der CDU ist es vÃ¶llig fremd, den Menschen sagen zu wollen, wie sie ihr Leben zu fÃ¼hren haben", sagte Frei.

