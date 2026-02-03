Wirtschaft

Bundesnetzagentur: "Versorgung mit Gas in Deutschland ist stabil"

  3. Februar 2026, 05:00 Uhr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, will trotz niedriger SpeicherstÃ¤nde nicht von einem Gasmangel in Deutschland sprechen.

"Es gibt keine Gasmangellage, weil die Versorgung mit Gas in Deutschland und Europa stabil ist", sagte MÃ¼ller im Berlin Playbook Podcast von POLITICO.

Zwar seien die Gasspeicher historisch niedrig gefÃ¼llt, es gÃ¤be fÃ¼r HÃ¤ndler und Stadtwerke jedoch wesentlich mehr MÃ¶glichkeiten, Gas nach Deutschland zu bekommen. MÃ¼ller nannte hier Norwegen, die Niederlande und Belgien als mÃ¶gliche Lieferanten. Zudem verwies er auf "nicht ausgelastete eigene FlÃ¼ssiggasterminals an Nord- und Ostsee".

Absehbar wÃ¼rde Deutschland mit sehr geringen SpeicherstÃ¤nden aus dem Winter gehen, sagte MÃ¼ller. Zudem sei es mit Blick auf nÃ¶tige Importe wahrscheinlich, im Februar und MÃ¤rz steigende Gaspreise zu sehen. "FÃ¼r die privaten Haushalte wird das nicht ganz so relevant sein, weil sie in der Regel VertrÃ¤ge Ã¼ber zwÃ¶lf oder 24 Monate haben", argumentierte der Bundesnetzagentur-Chef. Richtung Herbst und Winter 2026 sowie Anfang 2027 erwarte seine BehÃ¶rde sogar niedrigere Futurepreise an der GasbÃ¶rse.

Dennoch werde der Winter 2026/27 die "nÃ¤chste Herausforderung", sagte MÃ¼ller. Hier stÃ¼nden nun die privaten HÃ¤ndler in der Verantwortung, genug neues Gas zu beschaffen. "Was wir uns angucken mÃ¼ssen, sind zwei Dinge", sagte MÃ¼ller. "Erstens, sind die Marktsignale so, dass genug Gas eingespeichert wird. Und zweitens: Sind wir genug auf exogene Schocks vorbereitet." In diesem Zusammenhang wÃ¼rde aktuell Ã¼ber eine strategische Gasreserve gesprochen. Als Beispiel fÃ¼r exogene Schocks nannte MÃ¼ller abschlieÃŸend "alles, was mit Terror zu tun hat". Hierin liege - auch aktuell - das grÃ¶ÃŸte Risiko fÃ¼r die Gasversorgung.

