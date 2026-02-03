Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD wird die Kritik an verschiedenen VorstÃ¶ÃŸen aus der CDU zu Einschnitten im Sozialstaat lauter.
"Ich bin entsetzt Ã¼ber die immer neuen Attacken aus der Union auf den Sozialstaat und den Zusammenhalt in Deutschland", sagte Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe).
Die meisten Arbeitnehmer zeigten "jeden Tag vollen Einsatz", sagte Schwesig: "Und sie gehen auch nur zum Arzt, wenn sie wirklich krank sind. Offenbar haben einige in der Union den Kontakt zur Arbeitswelt verloren."
Als "vÃ¶llig inakzeptabel" wies Schwesig den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsrates zur Privatisierung von Zahnarztkosten zurÃ¼ck. "Es kann nicht sein, dass Menschen aus Angst vor der Rechnung nicht mehr zum Zahnarzt gehen", sagte Schwesig: "Gesunde ZÃ¤hne dÃ¼rfen keine Frage des Geldbeutels sein."
Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten "vÃ¶llig inakzeptabel"
- dts - 3. Februar 2026, 05:00 Uhr
