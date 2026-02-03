Verdi: Bundesweite Streiks im Nahverkehr beendet

AnkÃ¼ndigung des Streiks in der Berliner U-Bahn

Die bundesweiten Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr sind nach einem Tag beendet worden. In der Nacht zum Dienstag endeten die ArbeitskampfmaÃŸnahmen, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der Nachrichtenagentur AFP bestÃ¤tigte. Verdi wollte damit in der aktuellen Tarifrunde fÃ¼r knapp 100.000 BeschÃ¤ftigte in 150 stÃ¤dtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben Druck auf die Arbeitgeber machen.



In allen BundeslÃ¤ndern auÃŸer in Niedersachsen waren am Montag Busse, StraÃŸenbahnen oder U-Bahnen von kommunalen Verkehrsbetrieben vielerorts im Depot geblieben. Mit Beginn der FrÃ¼hschicht um 03.00 Uhr legten BeschÃ¤ftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben die Arbeit nieder. Millionen Menschen waren betroffen.Â



In den seit November laufenden Tarifverhandlungen, die in allen 16 BundeslÃ¤ndern meist mit den Kommunalen ArbeitgeberverbÃ¤nden gefÃ¼hrt werden, fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten sowie hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Nacht- und Wochenendarbeit.Â Die Verkehrsbetriebe kritisierten den Streik am Montag als "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige Eskalation in den gerade erst begonnenen Tarifverhandlungen".