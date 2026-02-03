Die bundesweiten Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr sind nach einem Tag beendet worden. In der Nacht zum Dienstag endeten die ArbeitskampfmaÃŸnahmen, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der Nachrichtenagentur AFP bestÃ¤tigte. Verdi wollte damit in der aktuellen Tarifrunde fÃ¼r knapp 100.000 BeschÃ¤ftigte in 150 stÃ¤dtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben Druck auf die Arbeitgeber machen.
In allen BundeslÃ¤ndern auÃŸer in Niedersachsen waren am Montag Busse, StraÃŸenbahnen oder U-Bahnen von kommunalen Verkehrsbetrieben vielerorts im Depot geblieben. Mit Beginn der FrÃ¼hschicht um 03.00 Uhr legten BeschÃ¤ftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben die Arbeit nieder. Millionen Menschen waren betroffen.Â
In den seit November laufenden Tarifverhandlungen, die in allen 16 BundeslÃ¤ndern meist mit den Kommunalen ArbeitgeberverbÃ¤nden gefÃ¼hrt werden, fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten sowie hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Nacht- und Wochenendarbeit.Â Die Verkehrsbetriebe kritisierten den Streik am Montag als "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige Eskalation in den gerade erst begonnenen Tarifverhandlungen".
Wirtschaft
Verdi: Bundesweite Streiks im Nahverkehr beendet
- AFP - 3. Februar 2026, 05:42 Uhr
