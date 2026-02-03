Wirtschaft

Energiewirtschaftsverband befÃ¼rwortet strategische Gasreserve fÃ¼r Krisenfall

  • AFP - 3. Februar 2026, 06:12 Uhr
Bild vergrößern: Energiewirtschaftsverband befÃ¼rwortet strategische Gasreserve fÃ¼r Krisenfall
Gasinfrastruktur in Wilhelmshaven
Bild: AFP

In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼r NotfÃ¤lle als sinnvolles Instrument befÃ¼rwortet.

In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼r NotfÃ¤lle als sinnvolles Instrument befÃ¼rwortet. "Zur Absicherung eines akuten Krisenfalls und unerwarteter externer Schocks ist die Schaffung einer Speicherreserve ein sinnvolles Instrument", sagte die Vorsitzende der BDEW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, Kerstin Andreae, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagausgaben).Â 

Eine Speicherreserve kÃ¶nne die HandlungsfÃ¤higkeit erhalten und Deutschland resilienter machen, erklÃ¤rte Andreae. Die Reserve solle jedoch nicht zur gezielten DÃ¤mpfung von Preisspitzen dienen, sondern dÃ¼rfe ausschlieÃŸlich zur Sicherung der physischen Versorgung eingesetzt werden.Â 

Es bedÃ¼rfe daher unter anderem klarer Regeln fÃ¼r den Einsatz einer solchen speicherbasierten Reserve, forderte die Vorsitzende der BDEW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung. "Diese muss auf Notfallsituationen beschrÃ¤nkt sein und nur so erfolgen, dass Marktverzerrungen vermieden werden", betonte sie.Â 

Zuvor hatte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, die Einrichtung einer strategischen Reserve angeregt. Es brauche eine Absicherung, um schnell auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu kÃ¶nnen, erklÃ¤rte er.

Experten sprechen von einem historischen Tief der Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde in diesem Jahr. Derzeit liegen sie Daten des Portals AGSI zufolge noch bei rund 36 Prozent. Zum Vergleich: Ende Januar 2025 betrugen sie 58 Prozent, Ende Januar 2024 waren es sogar 76 Prozent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verdi: Bundesweite Streiks im Nahverkehr beendet
    Verdi: Bundesweite Streiks im Nahverkehr beendet

    Die bundesweiten Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr sind nach einem Tag beendet worden. In der Nacht zum Dienstag endeten die ArbeitskampfmaÃŸnahmen, wie ein Sprecher der

    Mehr
    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten
    Schwesig: Privatisierung von Zahnarztkosten "vÃ¶llig inakzeptabel"

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD wird die Kritik an verschiedenen VorstÃ¶ÃŸen aus der CDU zu Einschnitten im Sozialstaat lauter. "Ich bin entsetzt Ã¼ber die immer

    Mehr
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert
    Teilzeit-Debatte: Connemann bedauert "Lifestyle"-Formulierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels, Gitta Connemann, hat sich erstmals zum umstrittenen Antrag ihrer Mittelstands- und Wirtschaftsunion

    Mehr
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber Haushaltsentwurf abstimmen
    US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber Haushaltsentwurf abstimmen
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Bundesnetzagentur:
    Bundesnetzagentur: "Versorgung mit Gas in Deutschland ist stabil"
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Havanna bestÃ¤tigt Kontakte mit Washington
    Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Trump empfÃ¤ngt am Dienstag Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt in Oslo

    Top Meldungen

    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene
    Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharmaindustrie starten auf Bundesebene

    Nach ergebnislosen GesprÃ¤chen in den Regionen starten am Dienstag (14.30 Uhr) Tarifverhandlungen fÃ¼r rund 585.000 BeschÃ¤ftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die erste

    Mehr
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf
    DIW-Ã–konomin Kemfert ruft zum Gassparen auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscher

    Mehr
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz
    Studie: AbgeschwÃ¤chtes Verbrenner-Aus drÃ¼ckt auf den E-Auto-Absatz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf dem

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts