Energiewirtschaftsverband befÃ¼rwortet strategische Gasreserve fÃ¼r Krisenfall

Gasinfrastruktur in Wilhelmshaven

In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼r NotfÃ¤lle als sinnvolles Instrument befÃ¼rwortet. "Zur Absicherung eines akuten Krisenfalls und unerwarteter externer Schocks ist die Schaffung einer Speicherreserve ein sinnvolles Instrument", sagte die Vorsitzende der BDEW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, Kerstin Andreae, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagausgaben).Â



Eine Speicherreserve kÃ¶nne die HandlungsfÃ¤higkeit erhalten und Deutschland resilienter machen, erklÃ¤rte Andreae. Die Reserve solle jedoch nicht zur gezielten DÃ¤mpfung von Preisspitzen dienen, sondern dÃ¼rfe ausschlieÃŸlich zur Sicherung der physischen Versorgung eingesetzt werden.Â



Es bedÃ¼rfe daher unter anderem klarer Regeln fÃ¼r den Einsatz einer solchen speicherbasierten Reserve, forderte die Vorsitzende der BDEW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung. "Diese muss auf Notfallsituationen beschrÃ¤nkt sein und nur so erfolgen, dass Marktverzerrungen vermieden werden", betonte sie.Â



Zuvor hatte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, die Einrichtung einer strategischen Reserve angeregt. Es brauche eine Absicherung, um schnell auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu kÃ¶nnen, erklÃ¤rte er.



Experten sprechen von einem historischen Tief der Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde in diesem Jahr. Derzeit liegen sie Daten des Portals AGSI zufolge noch bei rund 36 Prozent. Zum Vergleich: Ende Januar 2025 betrugen sie 58 Prozent, Ende Januar 2024 waren es sogar 76 Prozent.