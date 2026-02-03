Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte

Kanzleramtsminister Thorsten Frei

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat die Erwartungen fÃ¼r groÃŸe Reformprojekte in diesem Jahr gedÃ¤mpft. Die Bundesregierung wolle zwar bis zum Ende des Jahres "die ersten groÃŸen Sozialreformen umgesetzt haben", sagte Frei dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Klar ist aber auch, dass bis Dezember nicht alles fertig werden kann", fÃ¼gte er hinzu.



Bei den Reformen werde die Rente priorisiert werden, erklÃ¤rte der Kanzleramtschef. Alle Reformen, die sich die Koalition vorgenommen habe, wÃ¼rden "so schnell wie mÃ¶glich", aber in jedem Fall bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden. Frei fÃ¼gte hinzu: "Manche KommissionsvorschlÃ¤ge sind sehr schnell umsetzbar, andere brauchen einen etwas lÃ¤ngeren Vorlauf."



Eine groÃŸe Steuerreform ist dagegen laut Frei nicht notwendig. "Der Koalitionsvertrag lÃ¤sst uns SpielrÃ¤ume, um auf verÃ¤nderte Bedingungen zu reagieren", sagte er. "Da mÃ¼ssen wir nicht neu verhandeln."Â



Kritisch Ã¤uÃŸerte der Kanzleramtschef sich dagegen Ã¼ber den VorstoÃŸ des CDU-WirtschaftsflÃ¼gels zur EinschrÃ¤nkung des Rechts auf Teilzeit. "Dem PolitikverstÃ¤ndnis der CDU ist es vÃ¶llig fremd, den Menschen sagen zu wollen, wie sie ihr Leben zu fÃ¼hren haben", sagte Frei.



In einem vor knapp einer Woche bekannt gewordenen Antrag fÃ¼r den CDU-Parteitag mit dem Titel "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) wegen des FachkrÃ¤ftemangels eine Reform: Der Rechtsanspruch solle kÃ¼nftig "nur bei Vorliegen einer besonderen BegrÃ¼ndung gelten", das kÃ¶nnten Kindererziehung, Pflege von AngehÃ¶rigen oder Weiterbildungen sein. Alles andere mÃ¼sse ausgehandelt werden. Der CDU-WirtschaftsflÃ¼gel lÃ¶ste damit eine Welle der Kritik aus, parteiintern vor allem wegen der Wortwahl.