Energiewirtschaftsverband befÃ¼rwortet strategische Gasreserve

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas befÃ¼rwortet der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼r NotfÃ¤lle als sinnvolles Instrument.



"Zur Absicherung eines akuten Krisenfalls und unerwarteter externer Schocks ist die Schaffung einer Speicherreserve ein sinnvolles Instrument", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Sie kann die HandlungsfÃ¤higkeit erhalten und Deutschland resilienter machen."



Die Reserve solle jedoch nicht zur gezielten DÃ¤mpfung von Preisspitzen dienen, sondern dÃ¼rfe ausschlieÃŸlich zur Sicherung der physischen Versorgung eingesetzt werden. "Es bedarf daher unter anderem klarer Regeln fÃ¼r den Einsatz einer solchen speicherbasierten Reserve. Diese muss auf Notfallsituationen beschrÃ¤nkt sein und nur so erfolgen, dass Marktverzerrungen vermieden werden", so Andreae. Zuvor hatte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, die Einrichtung einer strategischen Reserve angeregt. Es brauche eine Absicherung, um schnell auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu kÃ¶nnen, sagte er.

