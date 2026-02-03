Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis von Daten der EU-StatistikbehÃ¶rde Eurostat mitteilte, waren hierzulande im Jahr 2024 von den rund 40,9 Millionen ErwerbstÃ¤tigen zwischen 15 und 64 Jahren gut 9,8 Millionen zwischen 55 und 64 Jahre alt. Das entsprach einem Anteil von knapp einem Viertel (24,0 Prozent) - der hÃ¶chste Wert aller EU-Staaten. EU-weit machten Ã¤ltere ErwerbstÃ¤tige rund ein FÃ¼nftel (20,1 Prozent) der ErwerbstÃ¤tigen aus.



Den nach Deutschland zweithÃ¶chsten Anteil Ã¤lterer ErwerbstÃ¤tiger in der EU hatte im Jahr 2024 Italien: Hier stellten die 55- bis 64-JÃ¤hrigen 23,0 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen. In Bulgarien lag der Anteil mit 22,3 Prozent ebenfalls vergleichsweise hoch. Anteilig die wenigsten Ã¤lteren ErwerbstÃ¤tigen in der EU gab es in Malta: Nur rund jede oder jeder neunte ErwerbstÃ¤tige des Inselstaates (10,8 Prozent) war zwischen 55 und 64 Jahre alt. Auch in Luxemburg (12,8 Prozent) und Polen (15,2 Prozent) machte diese Altersgruppe einen vergleichsweise geringen Anteil an den ErwerbstÃ¤tigen aus.



Ein zentraler Grund fÃ¼r den hohen Anteil Ã¤lterer ErwerbstÃ¤tiger in Deutschland ist die zunehmende Alterung der BevÃ¶lkerung. DarÃ¼ber hinaus gehen die Menschen hierzulande immer spÃ¤ter in Rente. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag im Jahr 2024 nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei Altersrenten fÃ¼r Frauen und MÃ¤nner bei 64,7 Jahren. 2004 hatte es fÃ¼r Frauen bei 63,0 Jahren und fÃ¼r MÃ¤nner bei 63,1 Jahren gelegen. Ein Grund fÃ¼r den Anstieg ist die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre bis zum Jahr 2029. Auch das Auslaufen von zwei Modellen einer vorgezogenen Altersrente, die teilweise schon mit 60 Jahren in Anspruch genommen werden konnten, spielt eine Rolle.

