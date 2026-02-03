Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin begonnen

Marius Borg Hoiby im Juni 2022

In Oslo hat am Dienstag der Prozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen begonnen.Â Der 29-jÃ¤hrige Marius Borg Hoiby erschien in einer grÃ¼nen Hose und einem grÃ¼nen Pullover vor dem Gericht in der norwegischen Hauptstadt. Ihm wird vorgeworfen, vier Frauen vergewaltigt und mehrere Ex-Freundinnen kÃ¶rperlich und psychisch misshandelt zu haben. Die VergewaltigungsvorwÃ¼rfe wies er unmittelbar nach Prozessbeginn zurÃ¼ck.



Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte. Ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis. Am Sonntag war Hoiby wegen neuer VorwÃ¼rfe erneut festgenommen worden, nach Angaben der Polizei wurde er "wegen des Verdachts auf KÃ¶rperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und VerstoÃŸ gegen ein Kontaktverbot" in Gewahrsam genommen. Seit Montag sitzt er wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.