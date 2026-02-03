Prozess um Callcenter-Betrug in MillionenhÃ¶he in Bayern begonnen

Justitia

Vor dem Landgericht im bayerischen Bamberg hat am Dienstag ein Prozess um einen Callcenter-Betrug in MillionenhÃ¶he begonnen. Angeklagt ist ein 51-JÃ¤hriger, der Kopf einer internationalen Bande gewesen sein soll. Insgesamt soll durch die Gruppe zwischen Oktober 2017 und Oktober 2021 ein Schaden von rund 30 Millionen Euro entstanden sein. Davon entfielen rund acht Millionen Euro auf GeschÃ¤digte in Deutschland. Â



Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wirft dem 51-JÃ¤hrigen vor, in Israel, Georgien, der Republik Moldau und Armenien Callcenter betrieben zu haben. Von diesen aus seien Menschen in Deutschland angerufen und zur Investition in vermeintlich lukrative Geldanlagen gebracht worden.Â



Ab September 2017 soll der 51-JÃ¤hrige fÃ¼r das gesamte operative GeschÃ¤ft der Gruppe verantwortlich gewesen sein. Er habe dabei wesentliche Entscheidungen getroffen. Die Anklage wirft ihm banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸigen Betrug in acht FÃ¤llen vor. Das Gericht setzte Verhandlungstermine bis zum 25. Februar an.



Ã„lteren Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zufolge wurde der 51-JÃ¤hrige im April von Israel nach Deutschland ausgeliefert. Von dem erbeuteten Geld soll er mehr als 1,7 Millionen Euro fÃ¼r sich behalten haben. In dem Komplex wird schon seit Jahren ermittelt, 2021 bereits gab es in dem Zusammenhang Festnahmen.Â



Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg erhob zudem Anklage gegen einen 41-JÃ¤hrigen, der die Rechtsabteilung der Gruppe geleitet haben soll. Ãœber seine Anklage muss das Gericht noch entscheiden.



In der Zwischenzeit wurden den Angaben nach in dem Komplex seit 2023 schon acht MÃ¤nner und zwei Frauen von den Landgerichten Regensburg und Bamberg zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb Jahren sowie fÃ¼nf Jahren und neun Monaten verurteilt.