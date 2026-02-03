Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen

Dieseltank eines Autos

In Niedersachsen ist ein jahrelanger Rechtsstreit um Betrug mit einer angeblich revolutionÃ¤ren Diesel-Wasser-Mischung zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Oldenburg sprach Investoren mehr als drei Millionen Euro Schadenersatz plus Zinsen zu.

In Niedersachsen ist ein jahrelanger Rechtsstreit um Betrug mit einer angeblich revolutionÃ¤ren Diesel-Wasser-Mischung zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Oldenburg verurteilte die Firma eines inzwischen verstorbenen GeschÃ¤ftsmanns sowie dessen Sohn in einem Zivilprozess rechtskrÃ¤ftig zur Zahlung von 3,25 Millionen Euro Schadenersatz plus Zinsen an Investoren, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Es sei erwiesen, dass die Beklagten Geldgeber vorsÃ¤tzlich getÃ¤uscht hÃ¤tten.



Die Vorgeschichte des Fall reicht mehr als zehn Jahre zurÃ¼ck ins Jahr 2013. Der verstorbene GeschÃ¤ftsmann aus Papenburg behauptete nach Gerichtsangaben, eine industriell nutzbare Technologie entwickelt zu haben, mit der sich aus einem Liter Dieselkraftstoff und einem Liter Wasser 1,8 Liter marktfÃ¤higer Diesel herstellen lassen. Er grÃ¼ndete eine Gemeinschaftsfirma mit einer chinesischen Unternehmensgruppe, die insgesamt rund 3,25 Millionen Euro zur Finanzierung vorschoss.



Laut Gesellschaftsvertrag sollten innerhalb eines knappen Jahres elf Produktionsanlagen mit genau definierten Leistungsmerkmalen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut werden. Den chinesischen Investoren wurden darin als Gegenleistung fÃ¼r ihr Kapital exklusive Vermarktungsrechte fÃ¼r China zugesprochen. Als es nicht zur vereinbarten FunktionsprÃ¼fung der Anlagen kam, wurden die Geldgeber misstrauisch. Im Mai 2014 traten sie von dem Vertrag zurÃ¼ck und verlangten ihr Geld zurÃ¼ck. Es folgten ein langer Rechtsstreit.



Bereits 2019 gab das Landgericht Oldenburg einer Klage der Investoren statt, woraufhin das Oberlandesgericht den Fall in nÃ¤chster Instanz an dieses zurÃ¼ckverwies. Nachdem das Landgericht den GeschÃ¤ftsmann, dessen Sohn sowie deren Firma 2021 erneut verurteilte, gingen diese wiederum vor dem Oberlandesgericht in Oldenburg in Berufung.



Nach dessen Angaben argumentierten sie damit, dass deutsche Gerichte Â nicht zustÃ¤ndig seien. AuÃŸerdem fÃ¼hrten sie unter anderem aus, dass gar kein VermÃ¶gensschaden entstanden sei, weil die fÃ¼r das Projekt gebauten Anlagen zumindest das investierte Kapital wert gewesen seien.



Dem folgte das Oberlandesgericht in dem schon im November ergangenen und inzwischen rechtskrÃ¤ftig gewordenen Urteil nicht. Die Beklagten hÃ¤tten ihre GeschÃ¤ftspartner "vorsÃ¤tzlich Ã¼ber die LeistungsfÃ¤higkeit der Anlagen getÃ¤uscht". Jedenfalls bei Vertragsabschluss 2013 habe "objektiv" keine MÃ¶glichkeit bestanden, Anlagen mit den zugesagten Leistungswerten zu liefern. Dies sei den Beklagten bewusst gewesen.



Zu identischen Feststellungen kam eine Strafkammer des Oldenburger Landgerichts, die parallel in einem Strafverfahren wegen Betrugs gegen den GeschÃ¤ftsmann und dessen Sohn verhandelte. Im September 2024 verurteilte sie den Sohn wegen Beihilfe zu Betrug zu elf Monaten Haft auf BewÃ¤hrung. Der GeschÃ¤ftsmann als Hauptangeklagter war zu diesem Zeitpunkt aus gesundheitlichen GrÃ¼nden bereits nicht mehr verhandlungsfÃ¤hig. Nach Gerichtsangaben verstarb er inzwischen.