Technologie

KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren

  • AFP - 3. Februar 2026, 11:42 Uhr
Bild vergrößern: KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
Logo von X
Bild: AFP

Wegen der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte auf der Plattform X will die franzÃ¶sische Justiz den US-MilliardÃ¤r Elon Musk anhÃ¶ren: Musk sei fÃ¼r den 20. April in Paris zu einer 'freiwilligen AnhÃ¶rung' geladen.

Wegen der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte auf der Plattform X will die franzÃ¶sische Justiz den US-MilliardÃ¤r Elon Musk anhÃ¶ren. Musk sei fÃ¼r den 20. April in Paris zu einer "freiwilligen AnhÃ¶rung" geladen, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris am Dienstag mit. Zudem wurden demnach BÃ¼ros des Unternehmens in Frankreich durchsucht worden. Mehrere Mitarbeiter des Online-Dienstes sollen im April als Zeugen verhÃ¶rt werden.

Die Justiz verfolge einen "konstruktiven Ansatz", um zu Ã¼berprÃ¼fen, ob die Plattform X in Frankreich die dort geltenden Gesetze respektiere, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Es geht dabei um den auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbot Grok und dessen Funktion, in Sekundenschnelle pornografische Bilder von realen Menschen zu erstellen und zu verbreiten. Die Funktion wurde Anfang Januar eingefÃ¼hrt, nach SchÃ¤tzungen der britischen Nichtregierungsorganisation CCDH erstellten Nutzer mindestens 23.000 Bilder von Kindern. X schrÃ¤nkte die Funktion nach eigenen Angaben seither ein.

Die Ermittlungen umfassen unter anderem die VorwÃ¼rfe der Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, der Verletzung des Rechts am eigenen Bild, die Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl. Bei der franzÃ¶sischen Staatsanwaltschaft waren dazu am 12. Januar zwei Meldung eingegangen. Die Ermittlungen wurden seitdem ausgeweitet.

Auch die EU-Kommission geht gegen X wegen der Verbreitung solcher Inhalte mit Hilfe von Grok vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen

    Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat zwei seiner Unternehmen zusammengelegt: Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Ã¼bernahm die Firma xAI, die sich mit KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI)

    Mehr
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur

    Im vergangenen Jahr haben sich deutlich mehr Verbraucher wegen Problemen etwa beim Paketversand oder mit Internetanbietern an die Bundesnetzagentur gewandt. Die Schlichtungsstelle

    Mehr
    Apple verkÃ¼ndet dank hoher iPhone-Nachfrage Rekord-Quartalszahlen
    Apple verkÃ¼ndet dank hoher iPhone-Nachfrage Rekord-Quartalszahlen

    Der Technologie-Konzern Apple hat im letzten Quartal des Jahres 2025 so viel verdient wie nie zuvor. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar (umgerechnet

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen

    Top Meldungen

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten

    Mehr
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts