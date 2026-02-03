KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren

Logo von X

Wegen der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte auf der Plattform X will die franzÃ¶sische Justiz den US-MilliardÃ¤r Elon Musk anhÃ¶ren. Musk sei fÃ¼r den 20. April in Paris zu einer "freiwilligen AnhÃ¶rung" geladen, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris am Dienstag mit. Zudem wurden demnach BÃ¼ros des Unternehmens in Frankreich durchsucht worden. Mehrere Mitarbeiter des Online-Dienstes sollen im April als Zeugen verhÃ¶rt werden.



Die Justiz verfolge einen "konstruktiven Ansatz", um zu Ã¼berprÃ¼fen, ob die Plattform X in Frankreich die dort geltenden Gesetze respektiere, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Es geht dabei um den auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbot Grok und dessen Funktion, in Sekundenschnelle pornografische Bilder von realen Menschen zu erstellen und zu verbreiten. Die Funktion wurde Anfang Januar eingefÃ¼hrt, nach SchÃ¤tzungen der britischen Nichtregierungsorganisation CCDH erstellten Nutzer mindestens 23.000 Bilder von Kindern. X schrÃ¤nkte die Funktion nach eigenen Angaben seither ein.



Die Ermittlungen umfassen unter anderem die VorwÃ¼rfe der Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, der Verletzung des Rechts am eigenen Bild, die Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl. Bei der franzÃ¶sischen Staatsanwaltschaft waren dazu am 12. Januar zwei Meldung eingegangen. Die Ermittlungen wurden seitdem ausgeweitet.



Auch die EU-Kommission geht gegen X wegen der Verbreitung solcher Inhalte mit Hilfe von Grok vor.