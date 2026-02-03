In Brandenburg hat eine Frau mit Ã¼ber 200 Anrufen den Notruf der Polizei blockiert. Die 63-JÃ¤hrige aus Schwedt in der Uckermark habe die Nummer am Montagmittag insgesamt 214 Mal von unterschiedlichen Handynummern aus angerufen und direkt wieder aufgelegt, ohne etwas VerstÃ¤ndliches zu sagen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Frankfurt an der Oder sagte.Â
SchlieÃŸlich fuhren Beamte zu der Anschrift der Frau, um zu Ã¼berprÃ¼fen, ob sie sich in einer hilflosen Lage befand. Da sie auf das Klingeln der Polizisten nicht reagierte, sie aber offenkundig zu Hause war, Ã¶ffneten sie die TÃ¼r mit Hilfe der Feuerwehr gewaltsam. Die Frau sei jedoch wohlauf gewesen. Die Beamten beschlagnahmten ihre Telefone und leiteten Ermittlungen wegen Missbrauch des Notrufs ein.Â
Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
- AFP - 3. Februar 2026, 12:50 Uhr
