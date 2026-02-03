Brennpunkte

Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf

  • AFP - 3. Februar 2026, 12:50 Uhr
Bild vergrößern: Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
Polizeiauto
Bild: AFP

In Brandenburg hat eine Frau mit Ã¼ber 200 Anrufen den Notruf der Polizei blockiert. Die 63-JÃ¤hrige aus Schwedt in der Uckermark habe die Nummer insgesamt 214 Mal von unterschiedlichen Handynummern aus angerufen und direkt wieder aufgelegt, hieÃŸ es.

In Brandenburg hat eine Frau mit Ã¼ber 200 Anrufen den Notruf der Polizei blockiert. Die 63-JÃ¤hrige aus Schwedt in der Uckermark habe die Nummer am Montagmittag insgesamt 214 Mal von unterschiedlichen Handynummern aus angerufen und direkt wieder aufgelegt, ohne etwas VerstÃ¤ndliches zu sagen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Frankfurt an der Oder sagte.Â 

SchlieÃŸlich fuhren Beamte zu der Anschrift der Frau, um zu Ã¼berprÃ¼fen, ob sie sich in einer hilflosen Lage befand. Da sie auf das Klingeln der Polizisten nicht reagierte, sie aber offenkundig zu Hause war, Ã¶ffneten sie die TÃ¼r mit Hilfe der Feuerwehr gewaltsam. Die Frau sei jedoch wohlauf gewesen. Die Beamten beschlagnahmten ihre Telefone und leiteten Ermittlungen wegen Missbrauch des Notrufs ein.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern
    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern

    Im Berufungsprozess gegen die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen und weitere Vertreter der Partei Rassemblement National (RN) will die Staatsanwaltschaft erneut in

    Mehr
    Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt
    Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen"

    Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts der jÃ¼ngsten russischen Angriffswelle auf Ziele in der Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein Ende

    Mehr
    Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg
    Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach Sabotageversuchen an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben die SicherheitsbehÃ¶rden zwei Beschuldigte festgenommen. Das teilte

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt

    Top Meldungen

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten

    Mehr
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts