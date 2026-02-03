Wirtschaft

EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma

  • dts - 3. Februar 2026, 13:07 Uhr
WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Ermittlungen gegen das chinesische Windkraftunternehmen Goldwind eingeleitet.

Es gehe um den Verdacht, dass Goldwind drittstaatliche Subventionen erhalten habe, die den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt verzerren kÃ¶nnten, teilte die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde am Dienstag mit. Goldwind ist in der EU durch Vensys mit Stammsitz in Neunkirchen (Saar) und weitere Tochtergesellschaften vertreten und hauptsÃ¤chlich als Entwickler, Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen tÃ¤tig.

Bereits im April 2024 hatte die Kommission von Amts wegen eine VorprÃ¼fung eingeleitet und Auskunftsverlangen an mehrere Unternehmen im Windkraftsektor der EU, darunter Goldwind, gerichtet. Dabei hÃ¤tten sich Hinweise auf mÃ¶gliche Subventionen in Form von ZuschÃ¼ssen, SteuervergÃ¼nstigungen und Vorzugsfinanzierungen ergeben, die die Wettbewerbsposition von Goldwind im Binnenmarkt verbessern kÃ¶nnten, so die EU-Kommission.

Die Verordnung Ã¼ber drittstaatliche Subventionen, die seit Juli 2023 gilt, erlaubt der Kommission, solche Verzerrungen zu untersuchen.

