Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg

  AFP - 3. Februar 2026, 13:42 Uhr
Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten nach Ermittlerangaben in Hamburg und Griechenland.

Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und Griechenland, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Die beiden VerdÃ¤chtigen sollen demnach im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und fÃ¼r die Bundesmarine bestimmte Korvetten zu beschÃ¤digen.Â 

Es handle sich bei den VerdÃ¤chtigen um einen 37-jÃ¤hrigen RumÃ¤nen und einen 54-jÃ¤hrigen Griechen. Sie sollen laut Generalstaatsanwaltschaft im Hafen gearbeitet und dabei technische Anlagen an Bord der auf einem WerftgelÃ¤nde liegenden Schiffe manipuliert und sabotiert haben. Demnach fÃ¼llten sie unter anderem 20 Kilogramm sogenannten Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes, zerstachen Frischwasserzuleitungen und deaktivierten Sicherungsschalter.

Den Angaben zufolge wurden die Taten rechtzeitig entdeckt und SchÃ¤den an den Schiffen damit verhindert. Anderfalls hÃ¤tten die Korvetten aber massiv beschÃ¤digt werden kÃ¶nnen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Dies wiederum hÃ¤tte "die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und die Schlagkraft der Truppe gefÃ¤hrden kÃ¶nnen". Der Vorwurf gegen die beiden Beschuldigten lautet auf versuchte Sabotage an Verteidigungsmitteln. Weitere Angaben zum mÃ¶glichen Hintergrund wurden zunÃ¤chst nicht gemachtÂ 

