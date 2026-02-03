Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und Griechenland, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Die beiden VerdÃ¤chtigen sollen demnach im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und fÃ¼r die Bundesmarine bestimmte Korvetten zu beschÃ¤digen.Â
Es handle sich bei den VerdÃ¤chtigen um einen 37-jÃ¤hrigen RumÃ¤nen und einen 54-jÃ¤hrigen Griechen. Sie sollen laut Generalstaatsanwaltschaft im Hafen gearbeitet und dabei technische Anlagen an Bord der auf einem WerftgelÃ¤nde liegenden Schiffe manipuliert und sabotiert haben. Demnach fÃ¼llten sie unter anderem 20 Kilogramm sogenannten Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes, zerstachen Frischwasserzuleitungen und deaktivierten Sicherungsschalter.
Den Angaben zufolge wurden die Taten rechtzeitig entdeckt und SchÃ¤den an den Schiffen damit verhindert. Anderfalls hÃ¤tten die Korvetten aber massiv beschÃ¤digt werden kÃ¶nnen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Dies wiederum hÃ¤tte "die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und die Schlagkraft der Truppe gefÃ¤hrden kÃ¶nnen". Der Vorwurf gegen die beiden Beschuldigten lautet auf versuchte Sabotage an Verteidigungsmitteln. Weitere Angaben zum mÃ¶glichen Hintergrund wurden zunÃ¤chst nicht gemachtÂ
Brennpunkte
Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg
- AFP - 3. Februar 2026, 13:42 Uhr
Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten nach Ermittlerangaben in Hamburg und Griechenland.
Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und Griechenland, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Die beiden VerdÃ¤chtigen sollen demnach im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und fÃ¼r die Bundesmarine bestimmte Korvetten zu beschÃ¤digen.Â
Weitere Meldungen
Im Berufungsprozess gegen die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen und weitere Vertreter der Partei Rassemblement National (RN) will die Staatsanwaltschaft erneut inMehr
Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts der jÃ¼ngsten russischen Angriffswelle auf Ziele in der Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein EndeMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach Sabotageversuchen an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben die SicherheitsbehÃ¶rden zwei Beschuldigte festgenommen. Das teilteMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichtenMehr
Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.Mehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf BasisMehr